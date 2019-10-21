С начала года производители подали 700 заявлений об уходе препаратов с рынка

По словам эксперта, оптимальной модели лекарственного обеспечения в стране так и не создано, при этом регуляторов системы не счесть, и у каждого разные цели и непохожие критерии эффективности (KPI).

«Например, чиновникам Минздрава важно отчитаться, что цены на лекарственные препараты в госзакупках максимально снижены и их, похоже, не очень волнует, что в результате никто просто не выходит на торги. В среднем по России, на зарегистрированную цену компании выходят с третьих торгов, а в Москве – с пятого раза. При этом никто не считал, сколько средств тратится впустую при организации несостоявшихся аукционов (в столице, например, их обслуживают 300 человек)», – с возмущением констатировал Виктор Дмитриев.

С начала этого года от производителей подано уже 700 заявлений об уходе с рынка в ближайшее время выпускаемых ими лекарств, львиная доля которых перестанет производиться из-за «ценового пресса»: порою цена, выставляемая на торгах, ниже себестоимости на 80%. При этом поднять стоимость лекарств из списка ЖНВЛП производитель может не более чем на 10%. В итоге, по мнению эксперта, подорожают лекарства, не входящие в перечень, а если все выпускаемые фармкомпанией препараты входят в ЖНВЛП, то производитель просто остановит их выпуск.

«К проблеме низкой начальной (или, как некоторые говорят, печальной) цены добавятся еще проблемы взаимозаменяемости лекарств, когда компании должны будут проводить дополнительные клинические исследования, а следовательно снова тратить свои средства, – отметил Дмитриев. – Введение с января будущего года маркировки грозит не только срывом поставок лекарств потребителю (представьте, в ЛПУ просто нет интернета, код с упаковки не считывается, а значит принять ЛП нельзя), но и серьезным подорожанием лекарств».

Свои опасения на этот счет эксперт объяснил тем, что на внедрение маркировки все участники цепочки (производитель – поставщик – аптека) тратят огромные средства на закупку и установку оборудования, при этом маркировка, несомненно, повысит процент выбраковывания продукции. К тому же цена одного крипто-кода – 60 коп. с НДС – будет складываться для производителя в три с половиной млрд рублей в год, и понятно, что все издержки поставщики лекарств попытаются возместить из кармана потребителя.

«Правда, к введению маркировки с января большинство российских регионов еще не готово, и фармсообщество очень надеется, что сроки будут перенесены», – сказал в заключение эксперт.

Фото: Ольга Островская

Ольга Островская

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