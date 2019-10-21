Вице-президент компании «Биокад» станет проректором университета «Сириус»

«Моя задача – создать комплексную инфраструктуру для инновационного развития университета. В частности, мы планируем организовать Центр трансляционных исследований – комплекс лабораторий, работающих над созданием прототипов продуктов на основе идей и находок Геномного центра НТУ, а также лучших внешних команд. Центр трансфера технологий направит усилия проектных команд на получение надежно защищенных результатов интеллектуальной деятельности и будет обеспечивать их коммерциализацию. Проектный офис снимет административную нагрузку с исследователей и поможет значительно повысить эффективность работы», – поделился Иванов с «ФВ» планами на будущее.

Роман Иванов родился в 1977 году в Екатеринбурге. Окончил Уральскую государственную медицинскую академию (УГМА), общемедицинский факультет.

В 2005 году получил ученую степень PhD в Утрехтском университете (Нидерланды) по специальности «молекулярная иммунология». Работал в отделении гематологии Медицинского центра Утрехтского университета, занимался разработкой методов иммуногенотерапии онкогематологических заболеваний.

В 2005 году пришел в компанию «Биокад» на должность медицинского директора. В 2011 году стал вице-президентом по разработкам и исследованиям биофармацевтической компании.

Фото: scientificrussia.ru

Елена Калиновская

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