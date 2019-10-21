GSK за $1,1 млрд продаст две свои вакцины датской Bavarian Nordic

Британская GlaxoSmithKline анонсировала передачу датской биотехнологической компании Bavarian Nordicна прав и технологии производства антирабической вакцины Rabipur и вакцины от клещевого энцефалита Encepur. По объявленным условиям сделки, покупатель сделает авансовый платеж в $350 млн, а затем поэтапно – еще около $577 млн. Трансфер технологий предусматривает передачу новому владельцу оборудования, оцененного в $173 млн. Британская GlaxoSmithKline анонсировала передачу датской биотехнологической компании Bavarian Nordicна прав и технологии производства антирабической вакцины Rabipur и вакцины от клещевого энцефалита Encepur. По объявленным условиям сделки, покупатель сделает авансовый платеж в $350 млн, а затем поэтапно – еще около $577 млн. Трансфер технологий предусматривает передачу новому владельцу оборудования, оцененного в $173 млн.

Обе вакцины следующие пять лет продолжат выпускаться на промплощадке GSK в немецком Марбурге, пока Bavarian Nordic не завершит трансфер технологий на свои мощности.

Сделка с Bavarian Nordic, объясняют в GSK, позволит компании сосредоточиться на других ключевых разработках.

С 2017 года, после вступления Эммы Уолмсли в должность исполнительного директора GSK, компания выделяет различные непрофильные направления своего бизнеса в обособленные структуры или продает их, сосредотачиваясь на разработках новых лекарств. В 2019 году компания готовится к отделению своего ОТС-подразделения, передаваемое в совместное предприятие с Pfizer.

В 2018 году GSK приобрела за $5,1 млрд американскую биотехнологическую компанию Tesaro, специализирующуюся на разработке онкопрепаратов.

Портфель вакцин, в том числе отчуждаемых по сделке с Bavarian Nordic, был приобретен GSK у швейцарской Novartis в 2015 году в ходе обмена активами. В 2018 году продажи вакцин принесли GSK $7,61 млрд.

GlaxoSmithKline – британская фармацевтическая компания, образованная в 2000 году путем слияния Glaxo Wellcome Plc и SmithKline Beecham Plc. Специализируется на производстве препаратов для лечения астмы, рака, инфекций, психических расстройств, диабета и ряда OTC-препаратов. Чистая прибыль компании по итогам 2018 года составила $4,7 млрд, выручка – $21,89 млрд.

Bavarian Nordic – датская биотехнологическая компания, специализирующаяся на противоинфекционных средствах и онкопрепаратах. Выручка компании в 2018 году составила $75 млн (501 млн датских крон), чистый убыток – $54 млн (361,9 млн).