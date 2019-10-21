«Вертекс» и Центр Алмазова разработают лекарства для кардиологии

Фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС» и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова» Минздрава России объединяют интеллектуальный опыт, компетенции и ресурсы для создания новых оригинальных комбинированных лекарственных препаратов для применения в кардиологии.

Инновационные лекарства предназначены для лечения артериальной гипертензии, их комбинации ранее не разрабатывались, поэтому не имеют аналогов. Планируется создать препараты на основе соединений из двух, трех и четырех действующих веществ.

Стороны подписали договор о научном сотрудничестве 18 октября в Центре Алмазова. В первой половине дня также прошла церемония присвоения НМИЦ им. В. А. Алмазова статуса Сотрудничающего центра Всемирной организации здравоохранения. Кроме того, это был завершающий день Форума регионов по кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии, который также проходил в Центре Алмазова 15 — 18 октября.

«Сегодня инновационное развитие здравоохранения немыслимо без такого важного компонента, как бизнес. Мы понимаем, что мы можем создавать новые молекулы, мы можем их транслировать в клинику, но широко внедрять их в клиническую практику можно только с участием бизнеса. Мне кажется, что то партнерство, которое сегодня создается в Санкт-Петербурге в рамках кластера «Трансляционная медицина», – это очень хороший пример взаимодействия науки, образования и производства», — подытожил Евгений Шляхто, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ В. А. Алмазова» Минздрава России, академик РАН, президент Российского кардиологического общества.

«Для компании «ВЕРТЕКС» это огромная честь, ответственность и гордость, что мы можем подписать такое соглашение, можем принять участие в создании оригинальных препаратов, которые потом будут помогать миллионам граждан нашей страны. Спасибо за доверие!», — отметил Георгий Побелянский, генеральный директор фармацевтической компании «ВЕРТЕКС».

Научное сотрудничество между АО «ВЕРТЕКС» и НМИЦ им. В. А. Алмазова включает разработку состава и лекарственной формы, патентование, проведение доклинических, клинических и других лабораторных исследований, регистрацию лекарственных препаратов, отработку технологии в производстве и др. Также планируется подготовка документации для включения лекарств в государственные программы, в том числе: «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», «Фарма 2030». Конечная цель проекта – промышленный выпуск, продвижение и реализация продукции.

В составе новых лекарственных комбинаций – современные вещества, доказавшие свою эффективность и безопасность для лечения артериальной гипертензии. Затраты на разработку лекарственных препаратов оцениваются в размере около 70 млн рублей, период реализации проекта – до 10 лет.

««ВЕРТЕКС» располагает научно-исследовательским центром, необходимыми кадрами, лабораторной, материальной, технологической базой», — отмечает Георгий Побелянский.

«Проект позволит обеспечить пациентов современными медикаментами и усовершенствовать терапию артериальной гипертензии, для этого планируется включить новые препараты в соответствующие стандарты лечения», — комментирует Евгений Шляхто.

По данным АО «ВЕРТЕКС», объем рынка кардиологических комбинаций из двух компонентов для лечения артериальной гипертензии в РФ значителен: более 5 млрд рублей и около 13 млн упаковок. Темп роста этого сегмента опережает динамику отечественного фармрынка в целом и составляет 8 % в упаковках и 32 % в рублях. Такие лекарства имеют большой потенциал, признаны специалистами и входят в число препаратов выбора врачей. Рынок лекарств с комбинациями из трех компонентов увеличивается еще активнее: ежегодный прирост сегмента – 50 % в упаковках и около 40 % в рублях при объеме более полумиллиарда рублей и около 850 тысяч упаковок.

По оценкам экспертов в области фармации и медицины, комбинированные лекарственные препараты из четырех компонентов для лечения артериальной гипертензии – будущее современной кардиологии. Это более удобные «полипилюли», которые могут быть эффективнее привычных препаратов со схожими свойствами и увеличивают приверженность пациентов к лечению. Лекарства такого вида также планируется разработать в результате сотрудничества сторон.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями входит в число ключевых федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение» до 2024 года. Таким образом, научное сотрудничество АО «ВЕРТЕКС» и ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России будет способствовать снижению смертности и соответствию приоритетному курсу на увеличение продолжительности жизни до 80 лет, выполнению задач российской системы здравоохранения, повышению эффективности методов лечения.

gmpnews