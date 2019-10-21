Санкт-петербургский «Фармсинтез» успешно прошел сертификационный аудит GMP

Производственный комплекс ПАО «Фармсинтез» прошел сертификационный аудит Минпромторга России, подтвердив соответствие технологических процессов предприятия и выпускаемой фармацевтической продукции требованиям национального стандарта GMP.

По итогам аудита ПАО «Фармсинтез» получил Заключение о соответствии производителя лекарственных средств для медицинского применения требованиям Правил надлежащей производственной практики №GMP-0162-000366/19. Документ выдан на три года, подробные сведения о документе размещены на официальном сайте Минпромторга в реестре выданных заключений.

В рамках аудита экспертами министерства оценивались все производственные процессы предприятия, используемые для выпуска стерильных, нестерильных лекарственных средств, асептическое производство, производство фармацевтических субстанций, а также элементы системы качества и эффективность ее функционирования.

Событие прокомментировал генеральный директор ПАО «Фармсинтез» Петр Кругляков:

«Мы начали внедрение стандартов надлежащей производственной практики (GPM) и проходили добровольные аудиты зарубежных партнеров задолго до того, как они закрепились в отечественной регуляторной практике. Мы стремимся развивать и совершенствовать нашу систему качества в соответствии с национальными требованиями и рады тому, что нам это удается. За годы применения базовых международных стандартов GMP, мы накопили достаточный работы в этой области, который превращается в наше дополнительное конкурентное преимущество для иностранных компаний, заинтересованных в локализации производства и выпуске продукции в полном соответствии с российскими требованиями», — отметил глава компании.

gmpnews