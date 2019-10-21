Проект по лекарственному возмещению оценили уже более 20 тысяч жителей Кировской области

Пилотный проект по лекарственному возмещению реализуется в Кировской области с 1 февраля 2019 года. В настоящее время он реализуется на территории 22 муниципальных образований региона. В дальнейшем проектом планируется охватить всю Кировскую область.

Как рассказал первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, участниками проекта являются все граждане, состоящие на диспансерном наблюдении с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, а также их сочетанием. Для пациентов, являющихся региональными и федеральными льготниками, проект не исключает права на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами. Он является механизмом, который дает возможность получения медикаментов по конкретному торговому наименованию и по льготной цене всем нуждающимся.

В рамках проекта пациент, на основании выписанного в КМИС рецепта, сам выбирает лекарственный препарат в государственной аптеке по любому торговому наименованию, но строго в соответствии с утвержденным минздравом Кировской области перечнем международных непатентованных наименований. Затем пациент платит за лекарственный препарат сумму за вычетом 50% от предельной цены на него.

С 1 октября при выборе лекарственного препарата российского производства пациент платит за него в аптеке – участнике программы сумму за вычетом 60% от предельной цены данного лекарства. На препараты импортного производства указанная скидка составляет 50%.

На пилотных территориях по итогам семи месяцев реализации проектом воспользовались уже более 20 тысяч человек, что составляет около 30% от общего числа пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении с болезнями системы кровообращения, – сообщил министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев.

В рамках реализации проекта уже выписано 128 206 рецептов, в натуральном выражении аптеками отпущено 250 633 упаковки лекарственных препаратов, 88% из них составляют российские лекарства.

Проект по лекарственному возмещению является «пилотным» не только для Кировской области, но и для всей страны. В настоящее время обсуждается вопрос о тиражировании пилотного проекта по лекарственному возмещению на уровне Российской Федерации. Кировская область полностью готова к участию в нем. Кроме того, предлагается охватить участием в проекте не только пациентов, страдающих болезнями системы кровообращения, но и имеющих другие заболевания.

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