Минздрав предупредил об угрозе отсутствия действующих антибиотиков

Замглавы Минздрава РФ Татьяна Семенова предупредила об угрозе антимикробной резистентности — неограниченное назначение в 20 веке антибиотиков может скоро привести к тому, что ни один из существующих антибактериальных препаратов не будет действовать.

21 октября в Ереване открылся ежегодный Пятый армяно-российский форум по здравоохранению, в рамках которого рассматривается широкий спектр вопросов, в том числе касающихся биомедицины и проблем, связанных с применением антибиотиков. По словам Семеновой, одним из важнейших вопросов форума станет проблема антимикробной резистентности.

«Сегодня это уже почти выходящая из-под контроля тема во всех государствах. Неограниченное назначение антибиотиков в минувшем столетии, практически без достаточного контроля за их использованием, угрожает нам войти в новую эру без действующих антибактериальных препаратов», — сказала замминистра.

Она отметила, что на форуме будут также рассмотрены вопросы биобезопасности, ликвидации чрезвычайных ситуаций. «Эта тема не имеет границ, государственности и очень важно иметь консолидированную тактику ликвидации чрезвычайных ситуации», — отметила Семенова.

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

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