Сибирская разработка позволит выйти медпромышленности на новый технологический уровень

В Сибирском отделении Российской Академии Наук разработана концепция многофункциональной диагностической платформы MQS, на базе которой имеется возможность создать линейку анализаторов, превосходящих ведущие зарубежные аналоги в проведении гематологического, иммунологического и бактериологического анализов, об этом сообщил доктор физико-математических наук, профессор биофизики, заведующий лабораторией цитометрии и биокинетики ИХКГ СО РАН Валерий Мальцев в рамках биотехнологического форума OpenBio, который открылся 22 октября в наукограде Кольцово.

«Платформа MQS базируется на оригинальной российской технологии — сканирующей проточной цитометрии (СПЦ). Использование технологии СПЦ уже сегодня позволяет определять расширенный набор характеристик клеток крови, на базе которого формируется таблица клинически значимых параметров клеточных популяций. Эти параметры могут использоваться для диагностики широкого спектра патологий: от ранней диагностики инфекционных и онкологических заболеваний до диагностики риска преждевременных родов», — рассказал профессор Мальцев.

В настоящее время платформа MQS представлена только в виде прототипа, собранного в Новосибирске и готового к проведению опытно-конструкторских работ для изготовления опытной партии на предприятиях России.

Коммерциализация технологии СПЦ может обеспечить заказами российских производителей лазерной техники, программного обеспечения и биотехнологических материалов.

Для успешной реализации проекта необходимо объединить усилия не только самих разработчиков и специалистов в области клинической диагностики, но и государственных структур федерального уровня, однако, по словам Валерия Мальцева, «велика вероятность начала производства отечественного анализатора в Германии», а это значит, что мы будем вынуждены покупать свой же продукт в Европе.

В случае же реализации проекта в России, повысится качество медицинского обслуживания населения, будет ускорено развитие предиктивной и персонализированной медицины, и в целом, осуществлен выход российской медицинской промышленности на новый технологический уровень.

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Отраслевой комплекс мероприятий OpenBio-2019, посвященный развитию наукоемкого бизнеса и новейших научных исследований в сфере наук о жизни, начал свою работу в наукограде Кольцово Новосибирской области. С 22 по 25 октября площадка соберет более 800 участников. В программе форумной части, намеченной на 25 октября: экспертные дискуссии, круглые столы, отраслевые доклады, выставка российских и международных биофармацевтических и биотехнологических компаний, мастер-классы и В2В переговоры между заинтересованными в новых технологиях и сотрудничестве сторонами.

Организатор OpenBio: АНО «Инновационный центр Кольцово»

При поддержке Правительства Новосибирской области и Администрации наукограда Кольцово

Соорганизаторы: ГНЦ ВБ «Вектор», Биотехнопарк Кольцово, Ассоциация «Биофарм», Новосибирский Государственный Университет, Центр Регионального Развития Новосибирской области

Организационные партнеры: Инфраструктурный центр HealthNet, Российская Ветеринарная Ассоциация, программа «Молодость и долголетие с Юлией Смирновой», ГУП НОЦ РПП, Центр Поддержки Экспорта

Генеральный инфопартнер: ТАСС

Стратегический инфопартнер: Новости GMP

Банк-партнер: Урал ФД

Генеральные спонсоры: Вектор-Бест, Apteka.ru, Катрен

Официальные спонсоры: ГалаХим, Евроген, Merck

Спонсор научной конференции: Helicon

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