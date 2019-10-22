Долю в «Курганфармации» предложат выкупить за 508 млн рублей

Власти Курганской области продадут с аукциона 49% АО «Курганфармация», говорится на сайте Департамента имущественных и земельных отношений региона. Начальная стоимость лота – 508 млн рублей. Власти Курганской области продадут с аукциона 49% АО «Курганфармация», говорится на сайте Департамента имущественных и земельных отношений региона. Начальная стоимость лота – 508 млн рублей.

Аукцион пройдет 13 ноября 2019 года. Решение о продаже пакета принято «в связи с необходимостью увеличения доходной части» регионального бюджета. Акции «Курганфармации» не первый раз входят в прогнозный план приватизации имущества области. Власти хотели продать с торгов 51% акций предприятия еще в 2007 году всего за 16,7 млн рублей, но потом отказались от этих планов.

Выручка «Курганфармации», по данным отчетности АО, за первое полугодие 2019 года составила 899 млн рублей, из них 26% обеспечивает льготный отпуск лекарств. Чистая прибыль предприятия достигла 25,6 млн рублей. «Курганфармация» заняла 94-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам первого полугодия 2019 года. На 1 июля сеть включала 87 аптек.

Ранее бывший гендиректор «Курганфармации» Игорь Глузман в 2014 году был приговорен к трем годам и четырем месяцам лишения свободы и штрафу в 550 тысяч рублей за присвоение денежных средств. С 2007 по 2011 год Глузман, установив себе доплаты за особые условия труда, получил в общей сложности более 16,9 млн рублей.