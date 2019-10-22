Компании, связанные с «опиоидным кризисом» в США, заплатят $260 млн компенсации

Американские фармдистрибьюторы McKesson Corp, AmerisourceBergen Corp, Cardinal Health Inc и израильский производитель Teva по решению суда заплатят двум округам штата Огайо (Кайахога и Саммит) $260 млн по делу о разжигании «опиоидного кризиса» в Америке. Истцы рассчитывали взыскать $8 млрд. Американские фармдистрибьюторы McKesson Corp, AmerisourceBergen Corp, Cardinal Health Inc и израильский производитель Teva по решению суда заплатят двум округам штата Огайо (Кайахога и Саммит) $260 млн по делу о разжигании «опиоидного кризиса» в Америке. Истцы рассчитывали взыскать $8 млрд.

Адвокат истцов сообщил, что 21 октября сторонам удалось прийти к соглашению. Заседание по искам к аптечной сети Walgreen Boots Alliance состоится в другой день.

Всего к ответчикам подано около 2,6 тысячи исков от властей штатов и городских округов. Они обвиняют компании в том, что те не остановили продажи наркотических анальгетиков, несмотря на рост их популярности среди пациентов. Ответчики признавать свою вину не хотят, ссылаясь на то, что на упаковках препаратов было предупреждение о риске зависимости, а продажи велись через аптечные сети и медорганизации.

Еще 2,3 тысячи исков поданы к производителям, которых обвиняют в недобросовестном маркетинге наркотических средств. Претензии объединены в одно дело, которое рассмотрит окружной судья США Дэн Полстер в Кливленде. Ранее Полстер настаивал на досудебном урегулировании этих исков.

Остальные иски находятся на рассмотрении в федеральных судах. Подавляющее большинство из них адресованы к Purdue Pharma, которая является производителем OxyContin (оксикодон), выпущенного в 1996 году, и считается ключевым инициатором агрессивного маркетинга таких препаратов. В сентябре 2019 года компания семьи Саклер инициировала процедуру банкротства, чтобы объединить финансовые претензии к ней и выплатить компенсацию, оцениваемую в $10–12 млрд.

Незадолго до этого суд штата Оклахома приговорил компанию Johnson & Johnson выплатить компенсацию в $572 млн тоже за недобросовестный маркетинг обезболивающих. J&J удалось добиться в апелляционном суде сокращения компенсации до $465 млн.