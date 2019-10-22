Система управления талантами в «Материа Медика Холдинг» признана лучшей в 2019 году

Компания представила на конкурс проект по работе с талантами, который включает полный цикл развития сотрудников научных подразделений. На завершающем этапе проекта, пройдя особое обучение, сотрудники реализуют свой научный потенциал в программах и исследованиях вместе с ведущими российскими и мировыми научно-образовательными центрами.

Премия учреждена оргкомитетом саммита HR-директоров в сотрудничестве с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Она ежегодно присуждается «для распространения лучшего опыта управления компаниями и людьми, а также привлечения внимания к сфере управления человеческим капиталом, поощрения организаций, внедряющих передовые методы и технологии в области HR».

Саммит HR-директоров России и СНГ собирает ежегодно профессионалов в области управления человеческим капиталом для обсуждения наиболее успешных проектов в области HR. В этом году помимо «Материа Медика Холдинг» обладателями престижной премии стали: Nissan Manufacturing RUS , ПАО «Сбербанк», ПАО «Газпромнефть», ПАО «Уралкалий», ПАО НМЛК, ПАО «Ростелеком», ФК «Открытие», ПАО «Росатом» и другие лидеры отечественного бизнеса.

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