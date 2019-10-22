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Правительство утвердило правила получения субсидии на закупку психотропных лекарств

Правительство РФ утвердило Правила предоставления в 2019 году субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат ФГУП «Московский эндокринный завод» на закупку, ввоз и доставку незарегистрированных в РФ психотропных лекарственных препаратов для обеспечения детей. Соответствующее постановление № 1354 от 21.10.2019 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В соответствии с документом, Минздрав должен до 25 октября 2019 года подготовить и представить в Минпромторг информацию о потребности конкретных юридических лиц в незарегистрированных лекарственных препаратах. Минпромторг в свою очередь должен
до 1 ноября 2019 года утвердить план распределения этих лекарств.

В документе приводится порядок получения субсидии, а также причины отказа в ее получении.  В приложениях к постановлению приводятся образцы отчетных  бланков и порядок расчета штрафных санкций за ненадлежащее использование субсидии.

Правительство обещало, что в октябре в Россию ввезут  четыре незарегистрированные психотропные препарата для оказания помощи детям. Соответствующее распоряжение  № 2170-р подписал 25 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев.

В середине октября Минздрав России подготовил памятку для родителей детей, нуждающихся в незарегистрированных лекарствах.

Елена Сидорова
pharmvestnik

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Октябрь 22, 2019 | Просмотров: 53