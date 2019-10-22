Правительство утвердило правила получения субсидии на закупку психотропных лекарств

В соответствии с документом, Минздрав должен до 25 октября 2019 года подготовить и представить в Минпромторг информацию о потребности конкретных юридических лиц в незарегистрированных лекарственных препаратах. Минпромторг в свою очередь должен

до 1 ноября 2019 года утвердить план распределения этих лекарств.

В документе приводится порядок получения субсидии, а также причины отказа в ее получении. В приложениях к постановлению приводятся образцы отчетных бланков и порядок расчета штрафных санкций за ненадлежащее использование субсидии.

Правительство обещало, что в октябре в Россию ввезут четыре незарегистрированные психотропные препарата для оказания помощи детям. Соответствующее распоряжение № 2170-р подписал 25 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев.

В середине октября Минздрав России подготовил памятку для родителей детей, нуждающихся в незарегистрированных лекарствах.

Елена Сидорова

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