Где фармкомпаниям искать операторов данных для систем маркировки

Поэтому в ближайшее время фармкомпаниям понадобятся новые квалифицированные сотрудники – операторы данных для систем маркировки, которых на рынке пока не хватает. О том, где и как фармкомпаниям решать новый кадровый вопрос, рассказывает генеральный директор Utrace, партнера Navicon по внедрению систем маркировки, Константин Иванов.

За что отвечает оператор обмена?

Обязательная маркировка фармпрепаратов вызвала появление новой специальности – оператор обмена данных. Его обязанности важны для бизнеса, ведь именно этот специалист замыкает на себе коммуникации с различными отделами и несет ответственность за то, чтобы все сообщения были успешно и вовремя отправлены в государственную систему МДЛП. Если что-то пойдет не так, то оператор обмена должен самостоятельно или с помощью службы поддержки выяснить причину ошибки и оперативно исправить ее. Для этого ему придется работать с сотрудниками производственных площадок, 3PL-операторами и командой, отвечающей за поддержку ERP-системы (в зависимости от ситуации).

Также важная и ресурсоемкая обязанность оператора обмена – добавление мастер-данных, актуализация их и настроек Track&Trace системы. Например, специалист должен вносить в справочники информацию о новых лекарственных препаратах, площадках и контрагентах.

Ключевой вопрос, который предстоит решить каждой фармацевтической компании уже в ближайшее время: кто будет работать в системе маркировки в качестве операторов обмена?

По сути, у игроков рынка есть выбор из двух вариантов: найти ресурсы внутри самой компании (перепрофилировать нынешних сотрудников или нанять новых) или отдать эту задачу на аутсорсинг.

Найм в штат

На мой взгляд, первый вариант для большинства компаний является довольно рискованным. Речь идет о новых функциях для фармацевтической отрасли – действительно сложных и важных: любые ошибки в системе маркировки могут стать критичными для бизнеса. При этом нужно учитывать, что специальность «оператор маркировки» только появилась, что само по себе связано с рисками: еще нет проверенных временем требований и стандартов, по которым можно проверить квалификацию сотрудника при найме или его способность справляться с задачами повышенной ответственности.

Конечно, в идеале каждой компании нужно формировать команду операторов обмена уже в процессе внедрения системы маркировки. Таких специалистов нужно активно вовлекать в проект на этапе Deployment, когда осуществляется обучение пользователей и проводится UAT (User Acceptance Test – приемочное тестирование). На этапе Go Live они могут помогать команде внедрения решать наиболее типовые запросы, тем самым нарабатывая собственную экспертизу, необходимую для эксплуатации системы в дальнейшем. Но далеко не все участники рынка успели подготовить по этой схеме новый кадровый состав, поэтому им придется закрывать вакансии с помощью рекрутинговых сайтов. Однако «готовых» специалистов данного профиля на рынке нет, и в результате найм оператора данных станет сложным и дорогим, ведь компании придется потратить время и деньги на его обучение.

Я вижу сложность работы с новой категорией сотрудников для фармацевтических компаний еще и в том, что функция оператора обмена для них не является целевой. Это означает, что такие специалисты практически лишены возможности карьерного роста – непонятно, как обеспечивать им развитие и продвижение. Это может быть причиной низкой мотивации, что неизбежно влечет за собой риски текучки и некачественной работы. Текучка кадров может стать проблемой еще и потому, что такая работа является довольно рутинной, что подходит не каждому.

Кроме того, в средних и небольших компаниях из-за малого числа операций оператор обмена не будет загружен весь рабочий день, но при этом должен быть доступен в течение всего рабочего дня. Таким образом, чтобы удержать таких специалистов, компаниям придется им переплачивать.

Аутсорсинг

В такой ситуации логичное решение – передать функции оператора обменных данных на аутсорсинг. На наш взгляд, оптимальным является расширенный вариант аутсорсинга, при котором специалист-аутсорсер работает в офисе заказчика, ведь именно так он будет полностью интегрирован в среду и сможет эффективно решать свои задачи, оперативно привлекая для этого нужных сотрудников фармкомпании. Если в какие-то периоды загрузка аутсорсера будет неполной, то он сможет выполнять свои функции удаленно, ведь к тому моменту он уже включится во все внутренние процессы заказчика.

Ключевое преимущество для представителей фармацевтического бизнеса, выбравших модель аутсорсинга, в том, что они получают готовых, обученных всем нюансам новой профессии специалистов. Причем за их обучение и аттестацию платит специализированная компания, следовательно, сведены к минимуму риски, связанные с недостаточной подготовкой операторов обмена данных.

Компании Navicon и Utrace уже начали подготовку операторов данных, которые смогут работать по модели аутсорсинга в фармацевтических компаниях. В обучение входит изучение действующего законодательства по маркировке, нормативных актов, а также актуальных схем обмена и стандартных бизнес-процессов. Все будущие операторы проходят внутренний тренинг и аттестацию. И уже сегодня мы готовы помочь фармкомпаниям найти оптимальные кадровые решения, связанные с запуском и поддержкой направления маркировки лекарственных препаратов.

Источник: Navicon

pharmvestnik