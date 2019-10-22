По итогам трех кварталов 2019 года Apteka.ru утроила свой товарооборот

На протяжении семи лет ежегодно сервис удваивал свои показатели, в 2019 году рост ускорился. С июля по сентябрь 2019 года число новых пользователей Apteka.ru увеличилось на 36% к аналогичному периоду прошлого года. Сейчас в месяц на площадке оформляется свыше 2 млн заказов.

Директор по развитию АО НПК «Катрен» (Apteka.ru) Анатолий Тенцер: «Apteka.ru дает пользователю качество, широкий выбор и скорость доставки – именно то, что ожидается от аптечного сервиса. На сегодня Apteka.ru – единственный специализированный интернет-магазин, получающий заказы в количестве, соизмеримом с крупнейшими маркетплейсами».

Сегодня ассортимент Apteka.ru насчитывает свыше 27 000 SKU от 840 российских и зарубежных брендов. Среди ассортимента сайта наибольший прирост показывают товары для красоты. С прошлого года Apteka.ru значительно увеличила количество и разнообразие товаров в этой категории, добавив бренды масс-маркет косметики. За три квартала 2019 года количество заказов товаров группы «Гигиена и косметика» увеличилось на 222%. Наибольшей популярностью пользуются средства по уходу за лицом, телом и волосами.

Согласно данным аналитического агентства SimilarWeb, сайт Apteka.ru входит в ТОП5 крупнейших аптечных сайтов мира и занимает первое место среди таких сайтов в России, значительно опережая ближайших конкурентов по времени, которое пользователь проводит на сайте, и количеству просмотренных страниц.

Источник: АО НПК «Катрен»

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