Фармпроизводитель ЖНВЛП «Обновление» выпустил 10 млн упаковок с маркировкой

В первую очередь цифровой код был внедрен при производстве жизненно важных лекарственных препаратов (Амброксол, Эналаприл, Дротаверин, Атенолол и др.) и препаратов, наиболее востребованных населением (Анальгин, Уголь активированный, Валидол, Таблетки от кашля, Нафтизин, Сульфацил натрия и др.).

Как отмечает исполнительный директор ПФК «Обновление» Владимир Гречкин: «Внедрение системы «Маркировка» на предприятии активно продолжается. Производя в том числе и жизненно важные лекарственные препараты для населения, мы понимаем социальную ответственность перед гражданами России. Инвестиции, направленные на реализацию этой программы, не скрою, немалые, однако это существенно не повлияет на отпускные цены наших препаратов. Они по-прежнему будут доступны населению. В век информационных технологий мы должны идти в «ногу со временем». С внедрением системы «Маркировка» становимся максимально открыты для потребителя. В ноябре 2019 года компания планирует полностью перейти на выпуск продукции, маркированной цифровым кодом. Как руководитель и куратор проекта внедрения системы «Маркировка» на нашем предприятии, выпускающем около двухсот миллионов упаковок в год, отмечу, что времени для реализации указанной программы было достаточно».

«В государственную информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов (ФГИС МДЛП) поступили отчеты о нанесении цифровых кодов от компании «Обновление». Далее, когда препараты поступят к дистрибьюторам и в аптеки, мы сможем отследить всю цепочку прохождения от производителя до конечного потребителя. И таких примеров становится все больше», – рассказал Сергей Холкин, руководитель направления «Фарма», ЦРПТ.

Предприятием начата реализация программы «Маркировка» с 2017 года, в том числе разработка собственного программно-аппаратного комплекса. Учитывая большую номенклатуру выпускаемых лекарственных препаратов, а также важность реализации данной программы, компания заблаговременно начала выпуск маркированной продукции – с июня 2019 года.

Источник: ЦРПТ

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