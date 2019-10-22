Nestlé закрыла сделку по продаже Galderma

Nestlé купила Galderma в 2014 году, затем переименовала дочернюю компанию в Nestlé Skin Health. В мае 2019 года Nestlé объявила о намерении продать дерматологический бизнес. Покупателем стал консорциум, включающий фонд EQT VIII, Luxinva (дочерняя компания, полностью принадлежащая инвестиционному управлению Абу-Даби), PSP Investments и других институциональных инвесторов. Galderma продана за 10,2 млрд швейцарских франков.

Новым СЕО компании станет Флемминг Орнсков, ранее он руководил компанией Shire.

Как рассказал «ФВ» генеральный директор российского подразделения Galderma Денис Патрашев, работа компании в России продолжается в прежнем режиме. В рамках глобальной сделки ФАС одобрила продажу компании в июле 2019 года. «Мы завершаем оформление всех формальностей и работаем дальше. Новые собственники компании намерены продвигать текущее направление, принятое руководством Galderma, и сосредоточиться на дальнейшем ускорении роста», – отметил он.

Елена Калиновская

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