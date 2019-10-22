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Аптеки ведут списки недобросовестных фармацевтов

Владельцы аптек делятся между собой информацией о благонадежности своих сотрудников, выяснил «ФВ». Формат «рекомендательных» телефонных звонков наиболее распространен на аптечном рынке.

Владельцы аптек не скрывают, что не пренебрегают слухами о соискателях на место провизора или фармацевта. Кроме того, «ФВ» удалось найти аптечную сеть, у которой для личных целей есть такой список, и существует процедура проверки на полиграфе в спорных ситуациях.

Но проблема жесткого дефицита специалистов все равно приводит к тому, что сотрудник, уволенный из компании за нарушение трудовой дисциплины, может без труда найти себе новое место работы в соседней аптеке. По оценкам ассоциации «СоюзФарма» дефицит кадров в российских аптеках составляет 40%. 

Оксана Баранова
pharmvestnik

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Октябрь 22, 2019 | Просмотров: 53