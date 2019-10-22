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Минпромторг урезал показатели госпрограммы по развитию фармпромышленности

Минпромторг изменил целевой ориентир по объему экспорта лекарственных средств.  Прежде цель на 2020 год была 105 млрд руб., ее предлагается снизить до 89,1 млрд руб.

Новые целевые показатели госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» приведены в заключении Счетной палаты на проект федерального бюджета на 2020 год.  В проекте также предлагается снизить целевой объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение производства с 120,4 млрд руб. до 89,1 млрд руб., доля потребления отечественных лекарств в целом на рынке уменьшилась в денежном выражении с 50% до 32%.Есть предложение ввести новый показатель – индекс производства фармпромышленности. В 2020 году объем фармпроизводства должен вырасти на 8,3%.

«Минпромторгом России с учетом текущей ситуации, а также увеличения сроков реализации государственной программы до 2024 года уточнены значения показателей по годам реализации госпрограммы с положительной динамикой увеличения их значений к 2024 году», – сообщили «ФВ» в Минпромторге.

С 1 января 2020 года изменятся инструменты господдержки фармпроизводства. Минпромторг  предложил заменить компенсацию затрат на их финансовое обеспечение с использованием казначейского сопровождения (авансирования). Субсидироваться будут комплексные проекты, которые охватят разработку конкурентоспособной продукции, создание высокотехнологичного производства и мероприятия по выводу препаратов на зарубежные рынки.

Елена Калиновская
pharmvestnik

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Октябрь 22, 2019 | Просмотров: 50