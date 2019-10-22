Минпромторг урезал показатели госпрограммы по развитию фармпромышленности

Новые целевые показатели госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» приведены в заключении Счетной палаты на проект федерального бюджета на 2020 год. В проекте также предлагается снизить целевой объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение производства с 120,4 млрд руб. до 89,1 млрд руб., доля потребления отечественных лекарств в целом на рынке уменьшилась в денежном выражении с 50% до 32%.Есть предложение ввести новый показатель – индекс производства фармпромышленности. В 2020 году объем фармпроизводства должен вырасти на 8,3%.

«Минпромторгом России с учетом текущей ситуации, а также увеличения сроков реализации государственной программы до 2024 года уточнены значения показателей по годам реализации госпрограммы с положительной динамикой увеличения их значений к 2024 году», – сообщили «ФВ» в Минпромторге.

С 1 января 2020 года изменятся инструменты господдержки фармпроизводства. Минпромторг предложил заменить компенсацию затрат на их финансовое обеспечение с использованием казначейского сопровождения (авансирования). Субсидироваться будут комплексные проекты, которые охватят разработку конкурентоспособной продукции, создание высокотехнологичного производства и мероприятия по выводу препаратов на зарубежные рынки.

Елена Калиновская

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