Минпромторг урезал показатели госпрограммы по развитию фармпромышленности

Минпромторг изменил целевой ориентир по объему экспорта лекарственных средств. Прежде цель на 2020 год была 105 млрд руб., ее предлагается снизить до 89,1 млрд руб.
«Минпромторгом России с учетом текущей ситуации, а также увеличения сроков реализации государственной программы до 2024 года уточнены значения показателей по годам реализации госпрограммы с положительной динамикой увеличения их значений к 2024 году», – сообщили «ФВ» в Минпромторге.
С 1 января 2020 года изменятся инструменты господдержки фармпроизводства. Минпромторг предложил заменить компенсацию затрат на их финансовое обеспечение с использованием казначейского сопровождения (авансирования). Субсидироваться будут комплексные проекты, которые охватят разработку конкурентоспособной продукции, создание высокотехнологичного производства и мероприятия по выводу препаратов на зарубежные рынки.
Елена Калиновская
pharmvestnik