В РФ приостановлен оборот фармсубстанции ранитидина гидрохлорид компании SMS Pharmaceuticals

Росздравнадзор предписывает фармпроизводителям, выпускающим продукцию с использованием фармсубстанции «Ранитидина гидрохлорид» производства компании SMS Pharmaceuticals Limited (India), и организациям-импортерам лекарств, выпущенных с использованием этой субстанции, в срок до 25 октября 2019 года предоставить информацию о своих действиях по изъятию этой продукции.

Запрашиваемую информацию следует направить в Росздравнадзор по электронной почте: control_ls@rosdravnadzor.ru с последующей досылкой оригиналов документов на бумажном носителе.

В конце сентября 2019 года Росздравнадзор сообщал о приостановлении действия сертификата пригодности на фармацевтическую субстанцию «Ранитидина гидрохлорид» производства индийской компании «Сарака Лабораториз Лимитед», в связи с выявлением в ней примеси N-нитрозодиметиламина (NDMA).

Елена Сидорова

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