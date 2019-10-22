Минздраву дали три дня на оценку потребности в незарегистрированных препаратах

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 22 октября подписал постановление, обязывающее Минздрав до 25 октября рассчитать потребность в незарегистрированных психотропных препаратах для неизлечимо больных детей и предоставить эти данные в Минпромторг.

«Министерству здравоохранения РФ до 25 октября 2019 года определить и предоставить Министерству промышленности и торговли РФ информацию о потребности конкретных юридических лиц в незарегистрированных психотропных лекарственных препаратах», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

На основании данных Минздрава, Минпромторг до 1 ноября 2019 года должен утвердить план распределения закупленных и ввезенных Московским эндокринным заводом (МЭЗ) препаратов.

Постановление также содержит правила предоставления субсидий на возмещение затрат, понесенных МЭЗ.

Сейчас МЭЗ готовит контракты для ввоза психотропных лекарств. Процедуры закупок были размещены на портале zakupki.gov.ru еще в сентябре 2019 года. Более 11 тысяч упаковок препаратов планируется приобрести у производителей в Великобритании, Германии и Франции. Среди них детские формы диазепама, клобазама, мидазолама и фенобарбитала.

Организовать закупку незарегистрированных препаратов Минздраву было поручено еще в августе 2019 года, планировалось совершить их в октябре. Параллельно Sanofi подала заявку на регистрацию Фризиума (клобазам), ставшего причиной внимания Минздрава к теме доступности таких препаратов. Ведомство обещало зарегистрировать Фризиум в ускоренном режиме, однако позднее стало известно, что на это потребуется до 160 дней, а скорость процедуры будет зависеть от качества поданного досье.

Как ранее сообщила директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава, пока препараты не ввезены и не зарегистрированы в России, родители неизлечимо больных детей по-прежнему вынуждены закупать лекарства через интернет.