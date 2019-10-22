ГК «Р-Фарм» и «АстраЗенека» подписали меморандум о сотрудничестве в области онкологии

В рамках форума «Открытые инновации» компании «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Министерства здравоохранения РФ, группа компаний «Р-Фарм» (является официальным представителем мирового лидера в области геномики Inc Illumina в России) и «АстраЗенека» подписали меморандум о намерениях по развитию сотрудничества в области борьбы с онкологическими заболеваниями.

Компании стремятся обеспечить доступность для российских пациентов инновационного комплексного исследования панелей генов (молекулярного профилирования опухоли), мутации в которых связаны с выбором терапии, методом секвенирования нового поколения (NGS) на базе ведущих молекулярно-генетических лабораторий. Участники также будут способствовать появлению на рынке зарегистрированных тест-систем российского производства для анализа панелей генов и повышению доступности молекулярно-генетического тестирования для пациентов в рамках перехода на оплату диагностики с целью улучшения качества лечения и жизни российских пациентов за счет применения передовых «таргетных» подходов в химиотерапии. На данный момент в России не существует ни одного валидированного и зарегистрированного решения, позволяющего осуществлять анализ панелей генов методом NGS (молекулярного профилирования опухоли).

Сергей Анатольевич Цыб, первый заместитель Министра промышленности и торговли:

«Подписание меморандума – яркий пример раскрытия потенциала российской научно-технической индустрии в сфере медицины и заинтересованности ведущих международных и российских фармацевтических компаний в инвестициях в разработку и производство отечественных инновационных методов молекулярно-генетической диагностики. Уверен, что достигнутое соглашение позволит повысить доступность для российских пациентов таргетной онкологической терапии».

Андрей Дмитриевич Каприн, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ: «Любой врач понимает, что успешное лечение начинается с правильной диагностики, а в онкологии это особенно актуально, ведь, согласно современным представлениям, рак – это сотни отдельных нозологий, идентификация которых невозможна без методов молекулярно-генетической диагностики. Основной метод, используемый сегодня в России для молекулярно-генетической диагностики в онкологии – это полимеразная цепная реакция (ПЦР). Широко и успешно применяются ПЦР-тесты на выявление таких молекулярных биомаркеров как EGFR, BRAF, KRAS и некоторых других. При этом, в некоторых учреждениях он по-прежнему воспринимается как новшество, даже когда мы говорим о рутинной диагностике. Нельзя сказать, что этот метод устарел, но мы понимаем, что появляются новые методы, которые должны приходить на смену ПЦР: более высокопроизводительные и быстрые. В последние годы мы наблюдаем появление большого количества новых, клинически важных для выбора терапии биомаркеров, которые уже не могут эффективно определяться традиционными методами. Чтобы соответствовать современному уровню развития технологий и возможностей молекулярно-направленной терапии, в России нужно уже сегодня начать работу над собственными решениями для массового параллельного секвенирования. Развитие этого направления необходимо для достижения целей федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках Национального проекта «Здоровье».

Традиционный подход к диагностике онкологических заболеваний подразумевает исследование точечных или коротких участков ДНК методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), который позволяет выявить ограниченное число изменений (мутаций), как правило, это распространенные наследственные мутации. Согласно новейшим исследованиям, генетическими онкомаркерами, позволяющими назначить таргетную терапию, являются не только наследственные мутации в «горячих точках» генов, но и редкие мутации, а также соматические мутации, встречающиеся на протяженных кодирующих участках генов. Выявление соматических мутаций позволяет расширить количество пациентов, которым показана таргетная терапия и, следовательно, их продолжительность и качество жизни.

Ирина Панарина, генеральный директор «АстраЗенека», Россия и Евразия:

«Мы уверены, что сотрудничество с ведущими представителями онкологического сообщества позволит обеспечить доступ пациентов к современным, более точным и эффективным методам диагностики, которые позволят выявить одновременно большое число молекулярных биомаркеров и получить индивидуальный профиль каждой опухоли. Также важно время, необходимое для исследования множества значимых мутаций: анализ панели генов позволит сократить как срок ожидания результата, так и время принятия решения о наиболее эффективной терапии лечащим врачом. Благодаря такой диагностике можно говорить о персонализации терапии, что позволит в перспективе перевести онкологию в разряд хронических заболеваний».

«Спектр применения в медицине тест-систем, основанных на секвенировании генома, поистине огромен. Диагностика онкологических заболеваний за счет молекулярного профилирования – это лишь одно из стартовых решений, которые станут доступными для пациентов благодаря этой технологии. Мы уверены, что наше сотрудничество внесет весомый вклад в реализацию национальной стратегии по борьбе с онкологией», — заявил председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик.

Анализ на мутации панелей из нескольких десятков или даже сотен генов (молекулярное профилирование) опухолевой ткани, основанное на высокотехнологичных тест-системах, позволяющих в сжатые сроки получать результаты ДНК-диагностики, является актуальным направлением НИОКР, а разработка и внедрение чувствительных и высокопроизводительных систем для выявления мутаций в протяженных кодирующих областях генов — востребованным и высокотехнологическим подходом в области клинической онкологии и генетики с целью индивидуализации и повышения эффективности лечения рака.

gmpnews