Gedeon Richter подписала соглашение о разработке противогрибкового препарата ГК «Р-Фарм» и «АстраЗенека» подписали меморандум о сотрудничестве в области онкологии » За рекомбинантными субъединичными вакцинами — будущее Именно такой акцент сделал в своем выступлении чл.-корр. РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов, выступая 22 октября на международном форуме OpenBio. «Они (прим. ред. — рекомбинантные субъединичные вакцины) — наиболее очищенные, и от них меньше всего побочных реакций», — пояснил эксперт. До недавнего времени таких вакцин было всего две: против гепатита В и папилломавирусов. Сейчас есть такие же разработки против гриппа, они уже применяются. В России зарегистрирован целый ряд рекомбинантных вакцин против гепатита В, из которых 2-е – полностью российские разработки: препараты, содержащие моновакцину — рекомбинантную дрожжевую вакцину против гепатита В, а также поливакцины БУБО-М и БУБО-Кок . Разработчик — НПК «Комбиотех», Россия;

. Производитель SciVac Ltd. Israel; Вакцина ЭУВАКС, Корея. В настоящее время изъята из употребления в РФ, так как одна серия послужила причиной нескольких летальных исходов у детей во Вьетнаме. Сейчас уже ясно, что рекомбинантные субъединичные вакцины — самые безопасные, поскольку содержат в качестве белковых компонент только высокоочищенные компоненты. Их получают без использования самих патогенных возбудителей инфекций. Проблема здесь только одна — будут ли такие препараты вызывать долговременный и высокопротективный иммунный ответ. Необходимо сказать, что для вирусов гепатита С и ВИЧ эта проблема так и осталась нерешенной. В настоящее время ведутся интенсивные разработки рекомбинантных субъединичных вакцин против наиболее актуальных респираторных вирусных инфекций человека, таких как коронавирусы, парамикосовирусы, пневмовирусы и бокавирусы. А это уже позволит в разы снизить частоту встречаемости респираторных инфекций человека. На данный момент, только в России, в год регистрируется до 32 млн респираторных инфекций и около 0,7 млн – желудочно-кишечных. Сергей Нетесов особо отметил, что «все вакцины — дело рук человеческих. Но далеко не только рук: все вакцины — это продукт целенаправленного, трудоемкого и требующего немалого умственного труда исследования, которое не всегда заканчивается удачно». Сейчас в мире представлены четыре основных типа вакцин, которые используются для профилактики вирусных и бактериальных инфекций: живые;

рекомбинантные живые вакцины (примером может служить — рекомбинантная вакцина против бешенства). При этом нужно понимать, что разработка и применение вакцин — не конечная «станция» борьбы с инфекциями. Более половины вирусных инфекций человека – это антропогенные инфекции, а это значит, что их можно искоренить так же, как когда-то натуральную оспу. ________________________________ Отраслевой комплекс мероприятий OpenBio-2019, посвященный развитию наукоемкого бизнеса и новейших научных исследований в сфере наук о жизни, начал свою работу в наукограде Кольцово Новосибирской области. С 22 по 25 октября площадка соберет более 800 участников. В программе форумной части, намеченной на 25 октября: экспертные дискуссии, круглые столы, отраслевые доклады, выставка российских и международных биофармацевтических и биотехнологических компаний, мастер-классы и В2В переговоры между заинтересованными в новых технологиях и сотрудничестве сторонами. Организатор OpenBio: АНО «Инновационный центр Кольцово»

