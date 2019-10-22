Gedeon Richter подписала соглашение о разработке противогрибкового препарата

Компании Gedeon Richter и Mycovia Pharmaceuticals, Inc. (Mycovia) заключили соглашения по эксклюзивному лицензированию, разработке и трансферу технологий по продвижению и производству препарата VT-1161 для лечения рецидивирующего вульвовагинального кандидоза (РВВК).

VT-1161 разработан с целью обеспечения высокой селективности противогрибковой терапии и повышения ее эффективности. Кроме того, VT-1161 в настоящее время проходит третью фазу клинических исследований и имеет гипотезу об отсутствии побочных эффектов, которые ограничивают применение других существующих противогрибковых препаратов в терапии РВВК. География действия лицензионного соглашения охватывает Европу, Россию и остальные страны СНГ, Латинскую Америку и Австралию.

В соответствии с условиями соглашения, Gedeon Richter осуществит поэтапные выплаты, связанные с процессом клинической разработки препарата. Платежи будут осуществляться в течение следующих двух лет и в общем итоге составят 20 млн долларов США. Дополнительные платежи, связанные с разработкой и продажей препарата, будут осуществляться в зависимости от хода процесса одобрения препарата регуляторами и его коммерческого успеха. В соответствии с соглашением о роялти, Gedeon Richter получит часть чистого оборота с продаж препарата в США в объеме 25 млн долларов.

Габор Орбан, генеральный директор компании Gedeon Richter:

«Расширение портфеля препаратов для женского здоровья находится в фокусе внимания компании Gedeon Richter, и мы уверены, что этот проект успешно дополнит линейку наших продуктов».

«Мы рады объединиться с Gedeon Richter, мировым экспертом в области женского здоровья, для разработки и продвижения препарата VT-1161 для лечения РВВК, – сказал Патрик Джордан, Генеральный директор Mycovia Pharmaceuticals и партнер NovaQuest Capital Management. – От РВВК страдает 138 миллионов женщин во всем мире. Заболевание вызывает не только дискомфорт и боль, но и является причиной стресса. Все это может оказать сильное негативное влияние на качество жизни. Благодаря устойчивому лидерству Gedeon Richter в области женского здоровья, VT-1161 имеет потенциал для удовлетворения потребностей миллионов женщин, страдающих РВВК».

gmpnews