Суд подтвердил, что дератизацию в аптеке может проводить только обладатель медлицензии

Сначала Арбитражный суд Удмуртской Республики, а сегодня и 17-й Арбитражный апелляционный суд однозначно указали: такая лицензия необходима.

Все началось с аукциона на оказание услуг по дератизации и дезинсекции для нужд ГУП УР «Аптеки Удмуртии». В конкурсной документации говорилось, что к закупке допускаются организации, имеющие лицензии на осуществление медицинской деятельности по виду работ (услуг): дезинфектология. Одна из фирм сочла это нарушением 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пожаловалась в УФАС.

Она настаивала на том, что лицензия обязательна только в том случае, если дератизация и дезинсекция проводятся в медицинском учреждении. А когда речь идет об аптеках, то это требование незаконно. Территориальный орган УФАС с заявителем согласился и выдал «Аптекам Удмуртии» предписание о прекращении нарушения закона. Предприятие обжаловало его в суде.

«Мы ссылались на определение Верховного суда Российской Федерации от 15.01.2018 №309-КГ17-12073, в котором сказано, что для осуществления дезинфекционной деятельности юридические лица независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, должны иметь лицензию на медицинскую деятельность по дезинфектологии и иметь в своем штате специалистов с необходимым медицинским образованием, – пояснил «ФВ» начальник Управления по закупкам и правовой деятельности ГУП УР «Фармация» Михаил Молчанов. – К тому же одна из аптек, входившая в список объектов аукциона, осуществляет медицинскую деятельность, что подтверждается соответствующей лицензией».

Сначала Арбитражный суд Удмуртской Республики, а затем 17-й Арбитражный апелляционный суд признали правоту ГУП.

«Позиция антимонопольного органа, сводящаяся к тому, что работы (услуги) по дезинфектологии подлежат лицензированию только в случае их организации и выполнения при оказании медицинской помощи, является ошибочной», – говорится в судебном решении.

Екатерина Погонцева

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