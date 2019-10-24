Аптеки попросят региональные власти снизить налоговые ставки по УСН в связи с отменой ЕНВД

Соответствующее обращение они готовят Уполномоченному по защите прав предпринимателей Ростовской области с предложением о внесении изменений в местные законодательные акты, касающиеся налогообложения.

Опрос ростовских аптек – членов ассоциации – показал, что при пониженной ставке налога по УСН до 1% аптечные организации с трудом (при увеличении расходов по налогам в среднем в 1,5 раза), но смогут осуществлять финансово-хозяйственные операции и продолжать вести фармацевтическую деятельность.

«Нас считают высокоприбыльным бизнесом, и с каждым годом налоговое бремя увеличивается, – рассказала «ФВ» директор аптечной сети «Донник» (Волгодонск) Анна Хохлова. – Налоговая ставка в 1% – разумное предложение, но надо было лоббировать эту инициативу раньше, еще летом. Сейчас, даже если будет политическая воля, поправки не успеют принять до 1 января 2020 года. Но пробовать отстаивать права малого бизнеса, конечно же, стоит».

Даже если региональные власти пойдут навстречу и сделают ставку в 1%, работать аптекам легче не станет, убеждена собственник аптеки «Медсервис плюс» (Красный Сулин) Ирина Заикина: «Если в одном месте сделали послабление, значит, в другом месте найдут, как взыскать больше денег. С каждым годом размер обязательных платежей растет, и лично я не испытываю оптимизма по поводу дальнейшего развития бизнеса».

Мониторинг будет проведен и в других субъектах страны, чтобы показать представителям законодательной и исполнительной власти регионов объективную картину состояния аптечного несетевого ритейла и риски, которые могут возникнуть в сфере лекарственного обеспечения в новом году.

Екатерина Погонцева

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