Квартальный объем продаж Novartis превысил прогнозы аналитиков

Объем продаж подразделения Sandoz («Сандоз») вырос на 3% – до 2,5 млрд долл. США.

Общий объем продаж компании за отчетный период вырос на 10% и составил 12,2 млрд долл. США. Аналитики прогнозировали 11,7 млрд долл. США.

Квартальная прибыль увеличилась на 26% – до 2 млрд долл. США.

Продажи противоопухолевых препаратов в III квартале 2019 года выросли на 12% – до 3,7 млрд долл. США.

Показатель по препарату Tasigna увеличился на 10% – до 487 млн долл. США.

Объем продаж препарата Gleevec/Glivec сократился на 16% – до 320 млн долл. США на фоне дженериковой конкуренции практически на всех основных рынках.

Продажи препарата Jakavi увеличились на 13% – до 279 млн долл. США на фоне роста спроса для лечения миелофиброза и эритремии.

Выручка от продаж препарата Lutathera вырос на 113% – до 119 млн долл. США.

Показатель по препарату Zolgensma составил 160 млн долл. США против прогнозируемых 98 млн долл. США. Заявки на препарат находятся на рассмотрении регуляторов в Европе и Японии.

В III квартале 2019 года объем продаж биосимиляров вырос на 23% – до 430 млн долл. США. Этому способствовал двузначный показатель роста продаж препаратов Rixathon (rituximab), Hyrimoz (adalimumab) и Erelzi (etanercept) в Европе.

Объем продаж в странах с развивающимися экономиками увеличился на 10% – до 2,3 млрд долл. США на фоне значительного роста в Китае.

По прогнозу Novartis, в 2019 году рост объема продаж будет исчисляться в пределах высоких однозначных показателей при постоянном курсе валют. Ранее ожидалось, что этот показатель будет колебаться в пределах средних и высоких однозначных значений.

Илья Дугин

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