Минздрав допустил возможность дистанционной продажи отдельных рецептурных лекарств

«Если эта процедура у нас будет запущена качественно и мы не увидим злоупотреблений, потому что риски, безусловно, есть, и международная практика это подтверждает, то, конечно же, это следующий этап – будет возможность именно онлайн-продажи отдельных групп препаратов, которые отпускаются по рецепту», – сказала Максимкина.

Она добавила, что с 1 января 2020 года у россиян появится возможность использовать электронные рецепты.

Представитель Минздрава добавила, что надеется на принятие законопроекта о дистанционной продаже безрецептурных препаратов до конца года.

В середине октября Всероссийский союз пациентов направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором просит разрешить дистанционную продажу рецептурных лекарств через интернет.

«Просим Вас предусмотреть в законопроекте возможность доставки рецептурных препаратов, наделив полномочиями по установке лицензионных требований, разработке порядка продажи лекарств дистанционным способом и контроля за ними Правительство Российской Федерации и Министерство здравоохранения Российской Федерации», — говорится в письме.

По мнению авторов, нужно ограничивать не вид продаваемых онлайн лекарств (рецептурных или безрецептурных), а тип компаний, которые имеют на это право, устанавливать жесткие лицензионные требования и контролировать их исполнение.

pharmvestnik