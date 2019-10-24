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Минздрав допустил возможность дистанционной продажи отдельных рецептурных лекарств

Дистанционная продажа рецептурных лекарств возможна, если аналогичная процедура для безрецептурных препаратов будет запущена качественно, без злоупотреблений. Об этом сообщила РИА «Новости» директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращений медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина.

«Если эта процедура у нас будет запущена качественно и мы не увидим злоупотреблений, потому что риски, безусловно, есть, и международная практика это подтверждает, то, конечно же, это следующий этап – будет возможность именно онлайн-продажи отдельных групп препаратов, которые отпускаются по рецепту», – сказала Максимкина.

Она добавила, что с 1 января 2020 года у россиян появится возможность использовать электронные рецепты.

Представитель Минздрава добавила, что надеется на принятие законопроекта о дистанционной продаже безрецептурных препаратов до конца года.

В середине октября Всероссийский союз пациентов направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором просит разрешить дистанционную продажу рецептурных лекарств через интернет.

«Просим Вас предусмотреть в законопроекте возможность доставки рецептурных препаратов, наделив полномочиями по установке лицензионных требований, разработке порядка продажи лекарств дистанционным способом и контроля за ними Правительство Российской Федерации и Министерство здравоохранения Российской Федерации», — говорится в письме.

По мнению авторов, нужно ограничивать не вид продаваемых онлайн лекарств (рецептурных или безрецептурных), а тип компаний, которые имеют на это право, устанавливать жесткие лицензионные требования и контролировать их исполнение.

pharmvestnik

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Октябрь 24, 2019 | Просмотров: 107