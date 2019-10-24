Депутаты попросили правительство утвердить все нормативные документы по маркировке к 1 декабря

В статье, опубликованной сегодня в «Российской газете», депутат указал, что отрасль не готова к внедрению маркировки с 1 января 2020 года. По его словам, сейчас в РФ работает более тысячи фармпредприятий, около 2,5 тысячи дистрибьюторов, 35 тысяч аптек и медицинских учреждений. Из них только 15% организаций зарегистрировались в системе мониторинга движения лекарственных препаратов.

Другая важная тема, это повышение цен на лекарства. В результате внедрения системы маркировки среднее удорожание стоимости одной упаковки составит 2 рубля. При этом для дешевых препаратов это удорожание может оказаться существенно выше.

Наконец, еще одна значимая проблема: частое изменение нормативных документов и технических заданий, касающихся системы маркировки. Это волнует в первую очередь фармпроизводителей, которым приходится каждый раз перестраиваться.

По словам Исаева, для устранения этих проблем депутаты готовят поправку в закон о маркировке, устанавливающую переходный период до 1 июля 2020 года, в течение которого никакие санкции к участникам процесса применяться не будут. Во-вторых, депутаты предложили правительству подвести итоги эксперимента по маркировке не 1 февраля 2020 года, а 1 ноября 2019 года. В-третьих, рекомендовали провести полномасштабное тестирование системы мониторинга движения лекарственных препаратов до 1 декабря 2019 года и представить к этому же времени развернутую информацию о готовности участников рынка. В-четвертых, попросили кабинет министров к 1 декабря окончательно утвердить все нормативные и технические документы по маркировке. Кроме того, депутаты намерены запросить у правительства информацию о том, какие действия оно предполагает принять, чтобы не допустить существенного удорожания или исчезновения с рынка дешевых лекарств.

Фото: duma-er.ru

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