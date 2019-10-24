АСНА покинула РААС

АСНА находилась в составе РААС с декабря 2016 года. На рынке аптечного ритейла АСНА, как и СРО «Ассоциация независимых аптек» представляют интересы малого и среднего регионального бизнеса по всей России, а РААС — это крупные федеральные сети и их интересы, говорит исполнительный директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова: «Сегодня наши цели и задачи не совпадают. Это, например, касается вопросов готовности к маркировке и отмены ЕНВД. Взгляды на дистанционную торговлю также имеют различия. Поэтому было принято решение о выходе. Тем не менее мы продолжим сотрудничество с РААС, как и взаимодействие с остальными отраслевыми ассоциациями, и всегда готовы на эффективную коллаборацию», – подчеркнула Преснякова, комментируя «ФВ» решение о выходе из РААС.

По ее словам, СРО ведет активную работу по законотворческой деятельности и успешно представляет интересы региональных сетей в различных экспертных и рабочих группах. На этом уровне СРО «Ассоциация независимых аптек» будет представлять интересы своих участников.

Оксана Баранова

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