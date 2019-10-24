«Озон» и «ФармЭко» начали КИ собственной версии трастузумаба

Совместная компания российских фармпредприятий «Озон» и «ФармЭко» – «Мабскейл» – 23 октября начала клинические исследования I фазы сравнения биоаналога трастузумаба собственной разработки с оригинальным Герцептином от швейцарской Roche. Трастузумаб является самым продаваемым в России онкопрепаратом. Совместная компания российских фармпредприятий «Озон» и «ФармЭко» – «Мабскейл» – 23 октября начала клинические исследования I фазы сравнения биоаналога трастузумаба собственной разработки с оригинальным Герцептином от швейцарской Roche. Трастузумаб является самым продаваемым в России онкопрепаратом.

Проект завода «Мабскейла» был одобрен экспертным советом особой экономической зоны «Тольятти» в 2017 году. Завод построен, объем инвестиций составил около 500 млн рублей, уточнил Vademecum совладелец «Озона» Виталий Алейников. Предприятие расположено рядом с производственной площадкой твердых лекарственных форм «Озона».

На российском рынке трастузумаб представлен оригинальным Герцептином от Roche и биоаналогом Гертикад от «Биокада». Препарат применяется в схемах химиотерапии HER2-положительного рака молочной железы. По итогам мониторинга Vademecum трастузумаб занял первое место в рейтинге самых востребованных онкопрепаратов по итогам первой половины 2019 года. Власти Москвы закупили препарат на 596 млн рублей, остальные регионы – на 3,1 млрд рублей.

«Мабскейл» на 60% принадлежит «Озон Фармацевтике» и на 40% – основному владельцу группы «ФармЭко» Владимиру Бабию. Крупнейшие совладельцы «Озон Фармацевтики» – Павел Алексеенко (42,1%), Юрий (14,04%) и Владимир (11,99%) Корневы.

ГК «ФармЭко» располагает промплощадками в Москве («Добролек»), Подмосковье («ЗиО-Здоровье»), Рязани («Фармэра») и Новосибирске (СП на базе «Диапроцесса»). Компания является партнером по локализации производства лекарств Amgen и Roche. В 2019 году «ФармЭко» и Roche анонсировали локализацию блокбастера Окревус (окрелизумаб) для терапии рассеянного склероза на мощностях «Добролека».

Фото: russez.ru

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