Индийская компания вложится в диализные центры в Бурятии

Индийская Medanta Hospital намерена инвестировать 130 млн рублей в строительство в Республике Бурятии трех гемодиализных центров. Каждый будет рассчитан на 40 коек. Индийская Medanta Hospital намерена инвестировать 130 млн рублей в строительство в Республике Бурятии трех гемодиализных центров. Каждый будет рассчитан на 40 коек.

Делегация из Индии сообщила об этом на совещании с республиканским Минздравом и Фондом регионального развития по итогам Восточного экономического форума. Также стороны обсудили возможные инвестиции в модернизацию оборудования Бурятского клинического онкологического диспансера.

Компания Medanta Hospital основана в 2009 году и представляет собой сеть многопрофильных медцентров с суммарным коечным фондом на 1 800 мест. В Индии сеть объединяет 39 точек. В 2015 году одно из подразделений компании заключило соглашение о совместной работе в сфере здравоохранения с Минздравом Республики Дагестан. С тех пор, однако, новостей о результатах этого сотрудничества не было.

В Бурятии диализом уже занимается компания «ПМК Медэк МЦ».

В июле 2019 года генеральный директор входящей в немецкий холдинг Fresenius компании «Фрезениус НефроКеа» Алексей Смирнов и губернатор Ростовской области Василий Голубев на выставке «Иннопром» подписали соглашение о строительстве диализных центров в трех городах региона. Объем инвестиций в проект составит 430 млн рублей, центры планируется открыть в 2019-2020 годах.

О том, как операторы гемодиализа работают в разных регионах, – в материале Vademecum.