Johnson&Johnson отозвала в США 33 тысячи упаковок детской присыпки

После того как Управление по продуктам и лекарствам США (Food and Drug Administration, FDA) обнаружило в одной из партий детской присыпки от Johnson&Johnson хризотиловые волокна (тип асбеста), компании пришлось отозвать 33 тысячи упаковки продукта. Ранее J&J не решалась на этот шаг, несмотря на многочисленные иски от людей, которые пользовались присыпкой и заболели различными видами рака.

FDA уже выпускало предупреждение о рисках, связанных с использованием продуктов, содержащих асбест. Например, компании Claire’s и Beauty Plus Global из-за этого отозвали свои товары. К концу года FDA обещает опубликовать полноценный отчет на эту тему.

Будучи ответчиком по 15 тысячам исков, связанных с канцерогенностью присыпки, J&J до последнего отрицала возможность содержания в продукте асбеста и его потенциальную опасность для здоровья потребителей. CEO компании Алекс Горски еще в начале октября на одном из судебных заседаний ссылался на «тысячи тестов и исследований», под присягой он сказал, что «верит» в чистоту продукта. При этом, по решению различных судебных инстанций, J&J уже обязана выплатить 22 заболевшим раком женщинам $550 млн компенсации материального ущерба и $4,14 млрд компенсации морального вреда.

Помимо отзыва продукции с американского рынка, компания срочно провела конференц-колл с инвесторами по этому поводу. Акции J&J упали на 6%. Источники Reuters уверяют, что в отношении компании проводилось и уголовное расследование – из-за возможного сокрытия рисков применения присыпки. Ранее стало известно, что J&J заказывала исследования присыпки, начиная с 1971 года, соответственно, сотрудники могли знать, что с ней не все в порядке.

Представители J&J по-прежнему настаивают на безопасности продукта, уверяя, что отзыв связан с мерой предосторожности. «Тысячи испытаний за последние 40 лет неоднократно подтверждают, что наши продукты с тальком не содержат асбеста, в том числе предварительные испытания FDA совсем недавно, в прошлом месяце», – заявили в компании.