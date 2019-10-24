Sartorius Stedim Biotech приобретает активы Danaher за 750 млн долларов

Компания Sartorius Stedim Biotech договорилась о приобретении ряда компаний, которые входят в состав американского конгломерата Danaher за 750 млн долларов.

В соответствии с условиями сделки Sartorius Stedim приобретет фирмы, которые занимаются производством биомолекулярного, хроматогрофического оборудования, а также компанию SoloHill, которая специализируется на разработке технологий микроносителей и стандартов валидации частиц. Совокупный объем продаж предприятий, приобретаемых Sartorius Stedim, в 2018 году составил около 70 млн долларов США. Их штат составляет 110 человек.

Транзакция является частью более крупной сделки между Danaher и Sartorius Group, которая является основным акционером Sartorius Stedim. Для Danaher сделка имеет важное значение, так как компания ожидает одобрения регулятора покупки биофармацевтической фирмы GE Life Sciences (GE Biopharma), которая оценивается в 21,4 млрд долларов.

Президент и генеральный директор Danaher Томас Джойс-младший прокомментировал решение продать активы компании Sartorius Stedim Biotech:

«Это важный шаг в деле окончательного оформления сделки по покупке GE Biopharma. Хотя окончательные сроки еще не определены, мы воодушевлены достигнутым на сегодняшний день прогрессом и ожидаем закрытия сделки в первом квартале 2020 года».

gmpnews