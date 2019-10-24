Свобода от штаммов: российский препарат победит опасные виды гриппа

В России создано лекарство, убивающее опасные штаммы гриппа, в том числе «птичий» и «свиной». Если принять препарат в первые 48 часов с момента заражения, то можно гарантированно остановить распространение болезни.

Российская научно-исследовательская фармацевтическая компания «ХимРар» объявила об успешном завершении второй фазы клинических исследований нового отечественного препарата, эффективного против штаммов гриппа типа А и В, в том числе устойчивых к другим лекарствам.

Как сообщил сотрудник кафедры инновационной фармацевтики, медицинской техники и биотехнологии МФТИ, директор по развитию «ХимРар» Аслан Пшихачёв, это первый отечественный препарат от гриппа, который по ряду характеристик, в том числе эффективности, заметно превосходит мировые аналоги.

Разработанная молекула блокирует механизм работы нейраминидазы (прим. — фермента, расположенного на поверхности клетки вируса), тем самым останавливая процесс репликации вируса (деления материнской клетки на дочерние), — рассказал специалист. — Главное преимущество в том, что отечественное лекарство не вызывает таких побочных эффектов, как, например, тошнота и рвота, в отличие от наиболее распространенных мировых аналогов.

Российская молекула, запатентованная во всех странах и прошедшая необходимые стадии доклинических, а также первую и вторую фазы клинических испытаний, пока не имеет коммерческого названия и обозначается как АВ5080.

Испытание эффективности АВ5080 во второй фазе клинических исследований проводилось на 135 пациентах-добровольцах и показало высокую степень безопасности и хорошую переносимость.

В ближайшее время будет проведена третья финальная фаза клинических исследований с участием большой группы пациентов. Интерес к разработке проявляют не только российские участники фармрынка, но и зарубежные партнеры из азиатско-тихоокеанского региона. Препарат АВ5080 был создан при содействии Минпромторга России в рамках ФЦП «Развитие медицинской и фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 и дальнейшую перспективу».

Фото: Global Look Press/J.M. Guyon

iz.ru