«Р-Фарм», РВК и Сеченовский университет подписали соглашение о сотрудничестве

На форуме «Открытые инновации» группа компаний «Р-Фарм», РВК и Первый МГМУ им. Сеченова объявили о сотрудничестве с целью развития технологического предпринимательства в области медицины, фармацевтики и биотехнологий.

Соглашение подписали председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм», лидер рабочей группы НТИ Хелснет Алексей Репик, первый проректор Сеченовского университета Андрей Свистунов и генеральный директор РВК Александр Повалко.

Целью сотрудничества является интеграция исследовательского и образовательного потенциала медицинских университетов в экосистему рынка Хелснет Национальной технологической инициативы. Документ предусматривает совместную работу над образовательными программами, нацеленными на развитие бизнес-компетенций у студентов, организацию стажировок молодых предпринимателей в ведущих медицинских и фармацевтических компаниях.

Первым шагом станет разработка профильного курса по технологическому предпринимательству, который в 2019-2020 учебном году будет апробирован в Сеченовском университете, а затем тиражирован в другие медицинские вузы. Курс будет носить практический характер, а студенты в ходе обучения будут работать над собственными стартап-проектами. Программа курса также ляжет в основу образовательной онлайн-платформы, на которой в открытом доступе будут агрегированы учебные материалы, видео-лекции и другой образовательный контент.

Кроме того, стороны договорились о совместной поддержке высокотехнологичных разработок с потенциалом роста на российском и зарубежных рынках, а также стимулировании трансфера технологий и развитии инновационной инфраструктуры в сфере биотехнологий и медицины.

Председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик:

«Национальная технологическая инициатива ставит перед собой амбициозную цель – превращение России в мирового лидера по ряду наукоемких областей. Фармацевтика и медицина – это, без всякого сомнения, наиболее перспективные направления развития. Сегодняшнее соглашение между ведущими организациями в этих областях деятельности открывает для нашей страны огромные возможности по подготовке нового поколения суперквалифицированных специалистов и предпринимателей, создающих в рамках своей деятельности прорывные продукты, которые будут реально полезны для бизнеса и общества в целом».

Генеральный директор РВК Александр Повалко:

«Биотех и медицина – одни из главных направлений развития глобального технологического рынка. И структура его такова, что основную роль в создании новых лекарств и технологий играют малые и средние компании. Именно они принимают на себя основные риски разработок и начальных стадий исследования. Цель нашей совместной работы полностью соответствует дорожной карте Хелснет НТИ – вовлечь в предпринимательскую и проектную работу максимальное количество талантливых молодых исследователей и ученых».

Первый проректор Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Андрей Свистунов:

«В рамках реализации проекта 5-100 мы создаем новую модель медицинского исследовательского университета, в которой важное значение уделено предпринимательской составляющей. На протяжении последних лет мы активно выстраивали взаимодействие с лидерами российского и международного бизнеса, венчурными фондами и экспертными организациями, развивали собственные компетенции в выполнении исследований полного цикла. В результате в Сеченовском университете сформированы возможности для реализации предпринимательских проектов, как предложенных нашими исследователями, так любыми командами нашей страны. Уверен, что в результате создания курса мы увидим много качественных проектов, а впоследствии – оригинальные отечественные разработки».

Рынок НТИ Хелснет поддерживает и развивает компании, создающие биотехнологические и медицинские продукты и услуги, которые ведут к значительному улучшению здоровья и качества жизни человека в России и в мире. Согласно прогнозам, объем глобального рынка Хелснет в рамках мирового рынка здравоохранения достигнет к 2020 году 2 трлн долларов и более 9 трлн долларов к 2035 году.

gmpnews