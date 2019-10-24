Предприятие «Биннофарм» получило статус промышленного комплекса

Два столичных предприятия, одно из которых АО «Биннофарм», получили статус промышленного комплекса. Соответствующее распоряжение приняли на заседании Президиума Правительства Москвы.

«Биннофарм» — одна из крупнейших российских биофармацевтических компаний полного цикла с собственным R&D-подразделением. Предприятие расположено в Зеленограде. Оно занимает 2,9 гектара земли, а площадь производственных помещений — 32,2 тысячи квадратных метров.

В компании работают 253 человека. За последние пять лет инвестиции в развитие предприятия составили 129,1 миллиона рублей в расчете на один гектар.

«Биннофрам» разрабатывает и производит генно-инженерные лекарственные препараты («Теопэк», «Нобен», «Кентостерил», «Кипферон» и другие), в том числе вакцину против гепатита В, в полном соответствии с международными стандартами качества GMP. Кроме того, компания производит и продает оптом другие лекарственные препараты и фармацевтические средства: капсулы, шприцы, бутылки, ампулы.

Как сообщается, на сегодня в Москве уже 49 промышленных комплексов и 36 технопарков, в которых работают свыше 100 тысяч человек.

В соответствии с законами «Об инвестиционной политике города Москвы и государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности» и «О промышленной политике города Москвы» создана комплексная система поддержки предприятий и инвесторов в реальном секторе экономики города.

Меры поддержки включают льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество, а также снижение ставок арендной платы за землю. Эти льготы позволяют предприятиям и инвесторам снизить налоговую нагрузку на 17–25 процентов.

gmpnews