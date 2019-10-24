UPS применит дроны для доставки рецептурных препаратов пациентам на дом

С этой целью в компании создано новое подразделение Flight Forward. Доставки начнутся уже в ближайшие недели пока в одном или двух городах в США.

Компания получила разрешение от Правительства США на этот вид деятельности, опередив основных конкурентов – компании Amazon («Амазон») и Alphabet («Алфабет»).

Доставка товаров с помощью беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в США пока находится в зачаточном состоянии. По мнению экспертов, нормативная база по применению БЛА в воздушном пространстве США появится не ранее 2021 года.

Крупный американский фармдистрибьютор – компания AmerisourceBergen Corp («АмерисорсБерген Корп») будет использовать дроны Flight Forward для доставки фармпродукции и других грузов в отдельные медицинские центры США, которые она обслуживает.

Илья Дугин

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