Takeda приобрела права на разработку для лечения целиакии за $420 млн

Японская компания Takeda Pharmaceutical подписала соглашение с COUR Pharmaceutical Development о приобретении эксклюзивной глобальной лицензии на разработку и коммерческую реализацию препарата CNP-101 (TAK-101) за 420 млн долларов. COUR получит данную сумму в виде будущих платежей и лицензионных отчислений с продаж любых коммерциализированных продуктов, разработанных на основе лицензии на TAK-101.

TAK-101, который является иммуномодифицирующей наночастицей, содержащей белки глиадина, разрабатывается для лечения целиакии. Целиакия – мультифакториальное заболевание, нарушение пищеварения, вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими определенные белки: глютен (клейковину) и близкие к нему белки злаков (авенин, гордеин и др.) в таких злаках, как пшеница, рожь, ячмень.

Исследуемое лекарственное средство было разработано на платформе антиген-специфической иммунной толерантности COUR для борьбы с аберрантным иммунным ответом при целиакии. Лицензионная сделка была подписана после получения положительных результатов исследования препарата фазы IIa.

Асит Парих, руководитель отделения терапии в области гастроэнтерологии компании Takeda, прокомментировал сделку:

«Наше сотрудничество с COUR впервые показало, что возможно индуцировать специфическую иммунную толерантность к чужеродному антигену при аутоиммунных заболеваниях, таких как целиакия. Благодаря нашему опыту работы в области воспалительных заболеваний, Takeda имеет все возможности для дальнейшей разработки TAK-101 в целях предоставления первого одобренного варианта лечения для пациентов с целиакией».

gmpnews