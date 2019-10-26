В России разработана «сухая» форма вакцины против лихорадки Эбола

Российская Федерация разработала новое лекарственное средство, способное вылечить лихорадку Эбола, препарат будут поставлять в Африку после его регистрации, об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая на заседании экономического форума Россия — Африка, который проходил в Сочи 23-24 октября.

«Помимо средств профилактики лихорадки Эбола в Российской Федерации разработан уникальный препарат для лечения этого заболевания, который показал 100% защиту в эксперименте на приматах, и в настоящее время завершает клинические исследования. После регистрации этого препарата Россия будет готова предложить его для использования в странах Африки», — сказала она.

Скворцова также добавила, что в России была разработана «сухая» форма вакцины против лихорадки Эбола, которую можно будет хранить в «обычном бытовом холодильнике», учитывая особые климатические условия стран Африки.