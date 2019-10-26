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60% вакцины от желтой лихорадки, поставляемой в Африку, российского производства

Россия уделяет особое внимание сотрудничеству с Африкой в области инфекционных заболеваний, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, выступая на заседании экономического форума Россия — Африка, который проходил 23-24 октября в Сочи.

«В настоящее время около 60% вакцины от желтой лихорадки, преквалифицированной Всемирной организацией здравоохранения и поставляемой в африканские страны, производится в России. Кроме того, в России разработана оригинальная высокоэффективная оригинальная инактивированная вакцина против полиомиелита с большим экспортным потенциалом, что позволит внести весомый вклад в эрадикацию полиомиелита на Африканском континенте», — сказала Скворцова.

Министр также добавила, что в настоящее время прорабатывается вопрос о локализации производств вакцин и других лекарственных препаратов в одной или нескольких африканских странах.

ИСТОЧНИК: ТАСС

gmpnews

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Октябрь 25, 2019 | Просмотров: 72