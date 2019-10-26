Итоги включения синдрома Хантера в государственную программу ВЗН В России разработана «сухая» форма вакцины против лихорадки Эбола » 60% вакцины от желтой лихорадки, поставляемой в Африку, российского производства Россия уделяет особое внимание сотрудничеству с Африкой в области инфекционных заболеваний, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, выступая на заседании экономического форума Россия — Африка, который проходил 23-24 октября в Сочи. «В настоящее время около 60% вакцины от желтой лихорадки, преквалифицированной Всемирной организацией здравоохранения и поставляемой в африканские страны, производится в России. Кроме того, в России разработана оригинальная высокоэффективная оригинальная инактивированная вакцина против полиомиелита с большим экспортным потенциалом, что позволит внести весомый вклад в эрадикацию полиомиелита на Африканском континенте», — сказала Скворцова. Министр также добавила, что в настоящее время прорабатывается вопрос о локализации производств вакцин и других лекарственных препаратов в одной или нескольких африканских странах.