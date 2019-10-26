Депутаты готовы разрешить дистанционную торговлю рецептурными лекарствами с 2022 года

Депутаты Госдумы Александр Петров и Сергей Боярский предложили внести в законопроект о дистанционной торговле лекарствами изменения, предусматривающие онлайн-реализацию рецептурных препаратов, но позже, чем безрецептурными, а именно – с 1 января 2022 года, после того как заработает система электронных рецептов, рассказал Vademecum Александр Петров.

Такой пункт, уточнил Петров, содержался в утвержденном межфракционной рабочей группой по совершенствованию лекарственного обеспечения пакете поправок, уже направленных в комитет Госдумы по охране здоровья.

«Исключением останутся препараты с содержанием спирта свыше 20%, наркотические, психотропные, сильнодействующие средства, доставку которых по-прежнему нельзя будет заказать онлайн», – подчеркнул депутат.

Система электронных рецептов, по словам Петрова, поможет контролировать процесс отпуска как платных, так и льготных рецептурных лекарств.

Руководитель межфракционной рабочей группы Андрей Исаев допускал запуск пилотного проекта по продаже онлайн и доставке рецептурных лекарств в нескольких регионах. Во внесенных поправках не предусмотрены тестовые режимы, но их вправе утвердить правительство, сказал Петров.

Инициативу поддерживают и в ФАС, которая ранее предлагала парламентариям предусмотреть возможность дистанционной реализации рецептурных препаратов, сообщили Vademecum в ведомстве. Это «будет способствовать повышению доступности лекарств для населения, укреплению несетевых аптек и приведет к развитию конкуренции в указанной сфере», – отметил представитель ФАС.

Минздрав также допустил включение рецептурных в перечень препаратов, продаваемых онлайн. «Если эта процедура у нас будет запущена качественно и мы не увидим злоупотреблений, потому что риски, безусловно, есть и международная практика это подтверждает, то, конечно же, следующий этап будет возможность именно онлайн-продажи отдельных групп препаратов, которые отпускаются по рецепту», – пояснила директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращений медицинских изделий Елена Максимкина.

Законопроект о дистанционной торговле лекарствами был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2017 года, но до второго чтения до сих пор не дошел. До последнего момента документ предусматривал возможность продажи через интернет только безрецептурных препаратов.

Депутаты Александр Петров и Сергей Боярский внесли предложения межфракционной рабочей группы в сентябре 2019 года. Поправки также предусматривают возможность дистанционной торговли «аптечным ассортиментом», включающим и БАДы, и сопутствующие товары (воду, бинты), а также медицинскими изделиями – кроме тех, для использования которых требуется специалист, уточнил Петров. Еще одно предложение – разрешение дистанционной торговли оптовым поставщикам, если они получат лицензию на розничную фармдеятельность.

Всероссийский союз пациентов в октябре 2019 года обращался к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой разрешить дистанционную торговлю рецептурными препаратами при условии введения «жестких лицензионных требований» к уполномоченным организациям.

Новый порядок отпуска лекарств, регламентирующий переход на электронные рецепты, вступил в силу в апреле 2019 года. Нацпроектом «Здравоохранение» предусмотрено, что к 2023 году не менее 70% государственных медучреждений должны реализовать систему выписки электронных рецептов и направлений на лекарственное обеспечение.

Фото: ruspekh.ru

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