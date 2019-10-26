ФАС предложила не привлекать госзаказчиков к уголовной ответственности за сговор на торгах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) исключила из законопроекта о картелях часть, предусматривающую уголовную ответственность за сговор госзаказчиков и участников торгов, рассказал начальник Управления по борьбе с картелями службы Андрей Тенишев, уточнив, что обновленная редакция документа направлена в Правительство РФ.

Законопроект о картелях, разработанный ФАС по поручению Владимира Путина, был внесен в Госдуму в сентябре 2019 года.

Этим документом повышался порог суммы ущерба или незаконно полученного дохода, при котором для участников картеля наступает уголовная ответственность, – с 50 млн до 100 млн рублей. Если действующим законодательством равная ответственность предусматривается для всех участников картеля (до шести лет лишения свободы), то ФАС предлагала предусмотреть отдельно ответственность для владельцев и топ-менеджеров компаний, участвующих в картельном сговоре (до шести лет), и отдельно – для рядовых сотрудников (до пяти лет).

Также законопроект вводил особое наказание за сговор на торгах (по данным ФАС, 85% всех картелей) – штраф до 800 тысяч рублей и лишение свободы до четырех лет. В случае сговора на торгах с госзаказчиком, по предыдущему предложению ФАС ответственность должна была наступать не только для участников картеля, но и для представителей заказчика – чиновников и менеджеров госучреждений. Для них был предусмотрен штраф до 1 млн рублей и срок лишения свободы до пяти лет. Теперь норму о госзаказчиках ФАС из документа убрала.

Против ее включения в документ выступил мэр Москвы Сергей Собянин, направивший по этому поводу письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву. Поводом для претензий ФАС и правоохранительных органов может стать множество действий госзаказчиков, указывал Собянин, предупреждая, что специалисты по закупкам с ростом рисков административного давления просто уволятся.

Для госзаказчиков действуют нормы об уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями, напоминают в ФАС. В Уголовном кодексе за это предусмотрен предельный срок лишения свободы до 10 лет.