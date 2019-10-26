ФМБА и Роспотребнадзор смогут закупать средства для диагностики ВИЧ самостоятельно

Поэтому Минфину предлагается перераспределить в пользу ФМБА и Роспотребнадзора средства из федерального бюджета на 2020 год, выделенные на такие закупки.
Сейчас закупка средств диагностики ВИЧ и гепатитов С и В производится как централизованно – Минздравом, – так и регионами самостоятельно. Централизованные закупки диагностических средств не позволяют своевременно охватить население тестированием на ВИЧ-инфекцию. Инициатива позволит также сократить сроки получения терапии с момента постановки диагноза, считают авторы проекта.
В 2018 году Минздрав объявлял 23 аукциона на закупку диагностических систем и реактивов с совокупной начальной максимальной ценой контракта 199,4 млн рублей.
Средства диагностики ВИЧ и гепатитов, помимо выявления заболевания, используются для контроля эффективности противовирусной терапии и иммунного статуса ВИЧ-инфицированных пациентов. В 2019 году пациенты в ряде регионов РФ сообщали о перебоях в поставках диагностических средств и отказе в проведении анализов на вирусную нагрузку и иммунный статус.
По словам Вероники Скворцовой, в России проживают 714 тысяч человек с ВИЧ. Согласно данным Роспотребнадзора, о своем диагнозе не знают порядка 178 тысяч человек. Руководитель Федерального центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский приводит другие цифры. По его словам, в России зарегистрирован 1 млн ВИЧ-инфицированных, а о своем заболевании не знают более 300 тысяч.