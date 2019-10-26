ФМБА и Роспотребнадзор смогут закупать средства для диагностики ВИЧ самостоятельно

Минздрав РФ представил проект постановления правительства, утверждающий новые полномочия Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и Роспотребнадзора. Минздрав РФ представил проект постановления правительства, утверждающий новые полномочия Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и Роспотребнадзора.

Предлагается дать ведомствам возможность самостоятельно закупать диагностические средства для подведомственных медучреждений. Сейчас это делается через Минздрав, но централизованные закупки отрицательно сказываются на своевременности терапии, считают авторы проекта документа.

Поэтому Минфину предлагается перераспределить в пользу ФМБА и Роспотребнадзора средства из федерального бюджета на 2020 год, выделенные на такие закупки.

Сейчас закупка средств диагностики ВИЧ и гепатитов С и В производится как централизованно – Минздравом, – так и регионами самостоятельно. Централизованные закупки диагностических средств не позволяют своевременно охватить население тестированием на ВИЧ-инфекцию. Инициатива позволит также сократить сроки получения терапии с момента постановки диагноза, считают авторы проекта.

В 2018 году Минздрав объявлял 23 аукциона на закупку диагностических систем и реактивов с совокупной начальной максимальной ценой контракта 199,4 млн рублей.

Средства диагностики ВИЧ и гепатитов, помимо выявления заболевания, используются для контроля эффективности противовирусной терапии и иммунного статуса ВИЧ-инфицированных пациентов. В 2019 году пациенты в ряде регионов РФ сообщали о перебоях в поставках диагностических средств и отказе в проведении анализов на вирусную нагрузку и иммунный статус.

По словам Вероники Скворцовой, в России проживают 714 тысяч человек с ВИЧ. Согласно данным Роспотребнадзора, о своем диагнозе не знают порядка 178 тысяч человек. Руководитель Федерального центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский приводит другие цифры. По его словам, в России зарегистрирован 1 млн ВИЧ-инфицированных, а о своем заболевании не знают более 300 тысяч.

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Фото: 10kanal.ru