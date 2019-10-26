Севастопольский Департамент здравоохранения обвинил УФАС в просрочке лекарств

«Раньше мы указывали в техническом задании, что поставляемые препараты должны иметь не менее 80% от основного срока годности, – пояснил Игорь Воронович во время встречи с журналистами. – Антимонопольная служба посчитала, что таким образом мы нарушаем права предпринимателей: «Если вы приобретаете препарат со сроком годности пять лет для обеспечения им пациентов в текущем году, зачем выставляете такое требование? Вот и берите препараты с остаточным сроком годности год».

Однако планирование потребности в лекарственных средствах в регионе по-прежнему осуществляется навскидку, в отсутствие четкого представления о количестве льготников и их заболеваний. Поэтому использовать приобретенные препараты в течение года оказалось невозможно. Многие из них оказались невостребованными. Сейчас Департамент здравоохранения проводит проверку по данному факту и пытается наладить контроль за движением препаратов, чтобы не допустить их массового списания впредь.

Данная проблема в Севастополе тянется с 2016-2017 годов. В 2017 году Росздравнадзор РФ направил письмо в Департамент здравоохранения Севастополя с требованием «провести организационные мероприятия для передачи антиретровирусных лекарственных препаратов в другие субъекты Российской Федерации». Звучит логично, но это не предусмотрено действующим законодательством. После того, как Севастопольский онкодиспансер безвозмездно передал Крымскому республиканскому онкологическому диспансеру препараты на 1,6 млн руб., поскольку сроки их годности подходили к концу, ТФОМС потребовал вернуть эту сумму фонду, так как это является нецелевым использованием средств, и уплатить штраф. Когда ЛПУ отказалось сделать это добровольно, ТФОМС обратился в суд. «Приобретение лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи в других регионах РФ территориальной программой города Севастополя не предусмотрено», – подтвердил суд и удовлетворил исковые требования.

По данным Вороновича, историей с пришедшими в негодность лекарствами заинтересовались и правоохранительные органы – ведется расследование уголовного дела.

Екатерина Погонцева

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