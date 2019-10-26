Eli Lilly повысила годовой прогноз по прибыли на акцию на фоне роста показателей в III квартале

Квартальная прибыль компании выросла на 9% и составила 1,3 млрд долл. США.

Объем продаж в США за отчетный период остался на уровне прошлогоднего показателя – 3,1 млрд долл. США.

За пределами США объем продаж в III квартале 2019 года вырос на 8% – до 2,4 млрд долл. США благодаря показателям по препаратам Trulicity, Olumiant, Jardiance, Taltz и Verzenio.

Объем продаж препаратов, выведенных на рынок с 2014 года, составил 2,4 млрд долл. США (44% общего объема продаж компании).

Квартальный показатель объема продаж по препарату Trulicity вырос на 24% – до 1 млрд долл. США, что ниже ожиданий аналитиков (1,1 млрд долл. США). В США продажи препарата выросли на 17% – до 755,5 млн долл. США. На других рынках этот показатель увеличился на 50% – до 256 млн долл. США.

Объем продаж препарата Taltz увеличился на 29% и составил 340 млн долл. США, не дотянув до прогнозируемых 395,7 млн долл. США. За пределами США этот показатель увеличился на 68% – до 89,4 млн долл. США на фоне недавних лончей.

Квартальный объем продаж препарата Basaglar вырос на 31% – до 263,2 млн долл. США благодаря увеличению спроса и повышению цены.

Показатель по препарату Jardiance увеличился на 44% – до 240,7 млн долл. США на фоне роста спроса.

Объем продаж препарата Cyramza увеличился на 21% – 240 млн долл. США.

По препарату Verzenio рост объема продаж составил 86% – до 157,2 млн долл. в основном за счет высокой цены и увеличения спроса в США.

В III квартале 2019 года объем продаж препарата Olumiant составил 114,6 млн долл. США против 55,6 млн долл. США за аналогичный период 2018 года. Продажи в США подскочили на 87% – до 102,5 млн долл. США благодаря росту спроса.

Между тем, квартальный объем продаж препарата Humalog сократился на 2% и составил 648,9 млн долл. США, что все равно выше прогнозов (645,3 млн долл. США). Сокращение продаж препарата обусловлено снижением цены и спроса в США.

Объем продаж препарата Alimta сократился на 2% – до 508,2 млн долл. США в основном из-за снижения спроса в Америке.

Показатель по препарату Forteo сократился на 5% – до 370,7 млн долл. США в результате конкуренции со стороны дженериков и биосимиляров в Европе, Японии и США.

Объем продаж препарата Humulin остался на уровне III квартала 2018 года – 321,8 млн долл. США.

Квартальный объем продаж препарата Cialis сократился на 61% – до 184,3 млн долл. США. В США этот показатель упал на 90% – до 30,9 млн долл. США из–за дженериковой конкуренции.

По прогнозу Eli Lilly, в 2019 году прибыль на акцию составит 5,75–5,85 долл. США, а не 5,67–5,77 долл., как ожидалось ранее. Аналитики прогнозируют 5,72 долл. на акцию. Объем продаж, по прогнозу компании, составит 22–22,5 млрд долл. США.

Илья Дугин

pharmvestnik