Разработаны изменения в определение устройства регистрации эмиссии при маркировке

Так, в Правилах маркировки товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, утвержденных постановлением Правительства РФ № 515 от 26 апреля 2019 г. и в Положении о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденном постановлением Правительства РФ № 1556 от 14 декабря 2018 г. понятие «устройство регистрации эмиссии» изложено по-разному. Проектом постановления предлагается в двух документах представить это понятие в одной редакции:

– «устройство регистрации эмиссии» – техническое средство информационного обмена, предназначенное для получения кодов маркировки и передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке товаров средствами идентификации, выполняющее функции технического средства проверки кода проверки, в отношении которого Федеральной службой безопасности Российской Федерации выдан документ о его соответствии установленным требованиям к шифровальным (криптографическим) средствам защиты информации, действующим ‎в отношении шифровальных (криптографических) средств, предназначенных для проверки кодов маркировки, либо включающее в свой состав техническое средство проверки кодов проверки, в отношении которого Федеральной службой безопасности Российской Федерации выдан документ о его соответствии установленным требованиям к шифровальным (криптографическим) средствам защиты информации, действующим ‎в отношении шифровальных (криптографических) средств, предназначенных для проверки кодов маркировки.

Общественное обсуждение проекта документа проводится на сайте regulation.gov.ru до 13 ноября 2019 года.

Елена Сидорова

pharmvestnik