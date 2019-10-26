Фармотрасль потратила миллионы долларов на лоббирование в III квартале 2019 года Разработаны изменения в определение устройства регистрации эмиссии при маркировке » Сервис Apteka.ru получил премию Digital Health Awards Apteka.ru заняла первое место в номинации «Организация года» цифровой премии DigitalHealthAwards-2019. В своей категории сервис обошел такие компании, как Ozon, 36,6 и Здоровье Mail.ru. Digital Health Awards – профессиональная премия, присуждаемая лучшим проектам в сфере цифрового здравоохранения. В 22 номинациях соревновалось более 100 компаний, работающих на отечественном фармацевтическом рынке. Достижения претендентов оценивали члены жюри – представители отраслевых СМИ и крупнейших медицинских порталов. Организатор премии – портал «Доктор на работе». Справка Apteka.ru создана компанией «Катрен» в 2012 году. Сейчас это самый крупный в России сервис по поиску и заказу аптечных товаров (первое место в категории «Красота и здоровье» по итогам 2018 года рейтинга Топ-100 крупнейших интернет-магазинов России). Ассортимент сервиса в настоящее время насчитывает более 28 тысяч наименований, а количество аптек-партнеров составляет около 17 тысяч. В I полугодии 2019 года Apteka.ru выросла более чем в три раза по отношению к аналогичному периоду 2018- го и вошла в Топ-3 лидеров российского рынка e-commerce по темпам роста (данные аналитической компании Data Insight). Источник: АО НПК «Катрен» pharmvestnik