Фармотрасль потратила миллионы долларов на лоббирование в III квартале 2019 года

Компания Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз»), которую обвиняют в слишком высокой цене на препарат Truvada (20 тыс. долл. США на пациента), затратила на лоббирование 1,5 млн долл. США, что на 117% превышает показатель за аналогичный период 2018 года.

Некоторые фармкомпании, включая Amgen («Амджен») и Bayer («Байер»), лоббировали против закона, позволяющего гражданам США и властям импортировать более дешевые лекарства из других стран. Amgen потратила на эти цели 3 млн долл. США в III квартале 2019 года (на 16% больше, чем за отчетный период 2018 года), Bayer – 2 млн долл. США (превышение прошлогоднего показателя на 32%).

Квартальные расходы на лоббирование компании AbbVie («ЭббВи») составили 1,8 млн долл. США ( в четыре раза больше, чем в III квартале 2018 года).

Ряд компаний сократили расходы на лоббирование. Так, Pfizer затратила 1,6 млн долл. США против 2,9 млн долл. США годом ранее. Расходы Eli Lilly («Эли Лилли») составили 1,4 млн долл. США по сравнению с 1,96 млн долл. США за аналогичный период 2018 года.

Илья Дугин

pharmvestnik