«Биополис» станет центром биофармацевтической отрасли Кировской области

«Глобальная задача, поставленная перед «Биополисом», – развитие отечественного рынка лекарственных препаратов и улучшение эффективности лечения пациентов», – говорит первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

К тому же центр будет вести подготовку и повышение квалификации научных, технологических и управленческих кадров. Не зря среди участников «Биополиса» не только фармацевтические предприятия «Нанолек» и «Инвак», но и Курчатовский институт, Научный центр исследований им. М.П. Чумакова РАН, Кировский государственный медицинский университет.

При планировании центра был учтен положительный опыт татарстанского «Иннополиса». По аналогии с городом-спутником Казани «Биополис» тоже позволит своим сотрудникам жить прямо на его территории – концепция центра предусматривает строительство комфортного жилья и развитой инфраструктуры.

Фото: kirovreg.ru

Екатерина Погонцева

pharmvestnik