Механизм закупки является камнем преткновения для доступа к незарегистрированным лекарствам

«Ситуация с фризиумом получила широкий общественный резонанс. Но нюанс в том, что одним фризиумом проблема не ограничивается», – комментирует председатель правления АНО «Дом Редких» Анастасия Татарникова. Эксперт приводит в пример нозологию НЦЛ-2. Препарат для лечения этого заболевания – церлипоназа альфа – в мире зарегистрирован, в России – нет.



«В разъяснительных письмах из разных инстанций мы видим: порядок назначения и ввоза этого препарата в нашей стране есть, а четко определенных источников финансирования нет. И это создает многочисленные проблемы доступа пациентов к лечению. В то же время в ситуацию с незарегистрированным фризиумом вмешался федеральный центр и выделил федеральные деньги на закупку его и некоторых других психотропных препаратов. Значит, федеральный бюджет использовать на закупку НЛС также возможно», – комментирует проблему Анастасия Татарникова.

Закон 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» устанавливает, что медицинские организации могут оказывать помощь, в том числе используя незарегистрированные препараты при необходимости их применения по жизненным показаниям и получении соответствующего разрешения. Организация обеспечения такими препаратами осуществляется или амбулаторно в рамках постановления Правительства РФ № 890 от 30.07.1994 года, или стационарно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

«Законодательная неопределенность в вопросе финансирования закупок незарегистрированных лекарств порождает на местах разные трактовки. А в результате либо замедляется, либо перекрывается доступ пациентов к жизненно важному лечению, гарантированному государственной льготой», – отметила Татарникова.

Светлана Петрова

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